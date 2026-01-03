Qué se sabe de la captura de Nicolás Maduro tras un ataque "a gran escala" de EE.UU. a Venezuela

El gobierno de Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , tras un ataque "a gran escala", informó el presidente Donald Trump .

El mandatario estadounidense aseguró que Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido sacados del país.

Sus declaraciones se producen después de que en la madrugada en distintos puntos de Caracas se oyeran fuertes explosiones, incluyendo en instalaciones militares.

El gobierno de la nación sudamericana ha exigido una "prueba de vida" de Maduro. También ha desplegado sus fuerzas armadas y declarado una emergencia nacional.

La captura de Maduro ocurre tras semanas de altas tensiones entre los dos países, en las que Washington ha atacado embarcaciones en el Caribe que, según afirma, transportaban drogas.

La Casa Blanca ha acusado al presidente venezolano de estar involucrado personalmente en actividades relacionadas con el narcotráfico. También lo declaró un líder ilegítimo.

Maduro, por su parte, rechazó las acusaciones del gobierno estadounidense, al que ha acusado de intimidación, de intentar derrocarlo y de buscar apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela.

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Qué sabemos sobre la operación?

Hay pocos detalles sobre la captura de Maduro.

Trump dijo que es llevado hacia Nueva York, donde este sábado se anunció que había sido acusado de narcotráfico, entre otros delitos.

Sin embargo, en declaraciones a la cadena Fox News, Trump ofreció un poco de información sobre la operación.

"Íbamos a hacerlo hace cuatro días, pero el clima no era perfecto", dijo el mandatario.

"El clima tiene que ser perfecto... De repente, mejoró y decidimos seguir adelante", afirmó.

Añadió que, cuando capturaron a Maduro, este se encontraba "en una casa que parecía más una fortaleza que una vivienda", con "acero sólido por todas partes".

Trump que no creía que soldados estadounidenses hubieran muerto durante la operación, pero reveló que un par de efectivos "resultaron heridos, pero regresaron y se supone que están en bastante buen estado".

Maduro fue detenido por la Fuerza Delta del ejército estadounidense -su principal unidad contra el terrorismo-, de acuerdo con CBS, el socio de la BBC en Estados Unidos, CBS.

De acuerdo con el senador republicano, Mike Lee, quien habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, Nicolás Maduro enfrentaría un juicio en Estados Unidos.

"Él (Rubio) no anticipa más acciones en Venezuela ya que Maduro está bajo custodia en Estados Unidos", indicó Lee y añadió que los ataques contra bases militares fueron "llevados a cabo para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de captura".

Alrededor de las 02:00 (hora local), fuertes explosiones se escucharon en Caracas, mientras que columnas de humo se podían ver sobre la ciudad.

Videos de explosiones y helicópteros sobrevolando algunas aéreas de Caracas han estado circulando en las redes sociales, pero no todos han sido verificados.

Entre los lugares que se ha reportado fueron atacados están la base aérea militar La Carlota y la principal base del ejército de Fuerte Tiuna, en Caracas.

Los vecindarios de ambos sitios se quedaron sin luz y se desconoce si ha habido heridos.

El gobierno ha dicho que también se presentaron ataques en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

¿Dónde se produjeron los ataques?

Desde temprano esta mañana, BBC Verify ha estado revisando varios videos que muestran explosiones, fuego y humo en distintos puntos de Caracas para identificar qué lugares han sido atacados.

Hasta ahora, hemos confirmado cuatro ubicaciones:

Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda , conocida como La Carlota: imágenes grabadas a distancia muestran dos columnas de humo y una explosión cerca de este aeródromo militar en Caracas.

, conocida como La Carlota: imágenes grabadas a distancia muestran dos columnas de humo y una explosión cerca de este aeródromo militar en Caracas. Puerto de La Guaira : la principal salida de Caracas al mar Caribe, ubicado en el estado Miranda. Videos filmados en las cercanías muestran varias columnas de humo elevándose y al menos un incendio activo.

: la principal salida de Caracas al mar Caribe, ubicado en el estado Miranda. Videos filmados en las cercanías muestran varias columnas de humo elevándose y al menos un incendio activo. Aeropuerto de Higuerote : también en el estado Miranda, al este de Caracas. Imágenes grabadas desde dos ángulos muestran fuego y destellos repetidos en el suelo, una posible señal de explosiones secundarias.

: también en el estado Miranda, al este de Caracas. Imágenes grabadas desde dos ángulos muestran fuego y destellos repetidos en el suelo, una posible señal de explosiones secundarias. Fuerte Tiuna: la agencia de noticias Getty ha difundido imágenes que muestran fuego en la zona y daños a vehículos en este importante complejo militar de Caracas. Satélites de la NASA también detectaron firmas de calor en el área aproximadamente en el momento en que se produjeron los ataques estadounidenses.

AFP via Getty Images Se reportaron ataques en Fuerte Tiuna, una de las principales bases militares de Venezuela, situada en la capital.

¿Cómo ha reaccionado Venezuela?

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que el gobierno desconoce dónde se encuentran Maduro y su esposa y exigió "una prueba de vida inmediata" de los dos.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que los ataques golpearon áreas civiles y dijo que el gobierno estaba recopilando información sobre posibles heridos o muertos.

FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (en una foto de 2024), afirmó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa y exigió una "prueba de vida" de ambos.

Añadió que Venezuela resistiría la presencia de tropas extranjeras.

El gobierno emitió una declaración oficial denunciando la "gravísima agresión militar" que fuerzas de Estados Unidos perpetraron en contra del territorio venezolano y el pueblo en instalaciones castrenses y civiles del país.

También acusó a Estados Unidos de amenazar la paz y la estabilidad internacional y describió el ataque como un intento de "apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales".

Aseguró que se reserva "el derecho a la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia".

¿Qué ha dicho Donald Trump?

Inmediatamente después de las explosiones, la Casa Blanca declinó hacer declaraciones públicas.

Pero, después, Trump usó su cuenta en la red social Truth Social para confirmar que Estados Unidos estaba detrás de los ataques.

"Los Estados Unidos han realizado con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país", escribió.

Reuters "Los Estados Unidos han realizado con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder", señaló el presidente Trump en un mensaje escrito.

"Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU.", añadió.

El mandatario describió lo ocurrido como una "operación brillante" en una llamada, de 50 segundos, con el periódico The New York Times.

¿Qué ha dicho la fiscal General de EE.UU.?

La fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que Maduro y su esposa han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York.

Maduro, comentó, fue acusado de "Conspiración Narcoterrorista, Conspiración para Importar Cocaína, Posesión de Ametralladoras y Dispositivos Destructivos, y Conspiración para Poseer Ametralladoras y Dispositivos Destructivos contra Estados Unidos".

"Pronto enfrentarán toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses", añade Bondi, quien no especificó de qué se acusa a la primera dama, Cilia Flores, quien también fue arrestada.

"Un enorme agradecimiento a nuestro valiente ejército que llevó a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales", añadió.

*Con información de André Rhoden-Paul y la unidad de BBC Verify

