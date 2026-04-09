Petróleo al rojo vivo: el crudo rebota un 3% por la fragilidad de la paz en Medio Oriente

Se evapora el optimismo en el mercado del crudo: los precios retoman su escalada ante el inminente colapso del alto el fuego. El Brent roza los US$100 tras el fracaso de las garantías de seguridad en el Estrecho de Ormuz.

La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán vuelve a poner al petróleo en el centro de la escena financiera.

La tregua en Medio Oriente pende de un hilo y el mercado energético lo sabe. Este jueves 9 de abril de 2026, los precios del petróleo retomaron su senda alcista, impulsados por la incertidumbre operativa en el Estrecho de Ormuz y el temor a que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán colapse antes de lo previsto.

El Brent roza los US$100 En el caso del Brent (Mar del Norte), su precio actual es de 97,71 dólares el barril. De esta manera, demostró una variación diaria del +3%.

Por su parte, el WTI (Texas), el barril cotiza a U$S97,40, con una variación diaria del +2,9%.

El optimismo que había enfriado los precios semanas atrás parece haberse evaporado. La prima de riesgo geopolítico volvió a instalarse en las pizarras de Londres y Nueva York.

El Estrecho de Ormuz sigue siendo el epicentro de la volatilidad. Por este paso circula aproximadamente el 20% del crudo y gas global, y hoy su operatividad es prácticamente nula.