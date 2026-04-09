Petróleo al rojo vivo: el crudo rebota un 3% por la fragilidad de la paz en Medio Oriente
Se evapora el optimismo en el mercado del crudo: los precios retoman su escalada ante el inminente colapso del alto el fuego. El Brent roza los US$100 tras el fracaso de las garantías de seguridad en el Estrecho de Ormuz.
La tregua en Medio Oriente pende de un hilo y el mercado energético lo sabe. Este jueves 9 de abril de 2026, los precios del petróleo retomaron su senda alcista, impulsados por la incertidumbre operativa en el Estrecho de Ormuz y el temor a que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán colapse antes de lo previsto.
El Brent roza los US$100
En el caso del Brent (Mar del Norte), su precio actual es de 97,71 dólares el barril. De esta manera, demostró una variación diaria del +3%.
Por su parte, el WTI (Texas), el barril cotiza a U$S97,40, con una variación diaria del +2,9%.
El optimismo que había enfriado los precios semanas atrás parece haberse evaporado. La prima de riesgo geopolítico volvió a instalarse en las pizarras de Londres y Nueva York.
El Estrecho de Ormuz sigue siendo el epicentro de la volatilidad. Por este paso circula aproximadamente el 20% del crudo y gas global, y hoy su operatividad es prácticamente nula.
Obstáculos físicos: Presencia de minas y falta de garantías de seguridad.
Costos logísticos: Las navieras no solo enfrentan demoras, sino un encarecimiento masivo en las primas de seguros y la militarización de las rutas alternativas.
Una tregua con "signos de desgaste"
Aunque existe un acuerdo de cese de hostilidades por dos semanas, la realidad en el terreno es distinta:
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Ataques persistentes: Bombardeos en Líbano han llevado a Irán a cuestionar públicamente la continuidad de las negociaciones.
Infraestructura dañada: Los impactos sobre centros energéticos alternativos impiden que la oferta se normalice a pesar de la diplomacia.