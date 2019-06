Bodegas de Argentina renovó sus autoridades y, por primera vez en sus 85 años de vida, una mujer estará al frente de la emblemática cámara empresaria.

La institución parece haber leído la ola de cambios y transformaciones que el empoderamiento femenino está llevando adelante en todo el mundo desde hace años, por lo que acordó que sea Patricia Ortiz quien ejerza la presidencia hasta 2021.

Médica y psicóloga social de profesión, Ortiz se embarcó en el mundo de los negocios y el vino hace 16 años con bodega Tapiz y hoy está embarcada en tres establecimientos vitivinícolas.

- ¿A qué atribuye la designación de una mujer como presidenta por primera vez?

- Venimos trabajando con con el comité desde hace muchos años. Bodegas de Argentina es una institución muy sana que cambia su presidente como lo marca el estatuto y esta vez se me ofreció porque les pareció que era la persona correcta, alguien que podía generar un cambio en la cámara.

- ¿Su gestión seguirá en la línea de la de Walter Bressia?

- El comité se mantiene. Hay algunos cambios pero, en líneas generales, hay una continuidad, y el espíritu es siempre el mismo: mejorar y ser referentes a nivel nacional.

- ¿Qué aspectos buscará potenciar?

- Vamos a seguir con los temas de agenda (retenciones, reintegros, etc.) y focarnos en intentar mejorar la federalización. La idea es modernizar un poco la cámara con más participación a nivel nacional y dando más importancia a las vicepresidencias regionales.

También se trabajará en el fortalecimiento de la comisión de Turismo. Allí estamos haciendo un trabajo muy bueno pero hoy la cantidad de turistas que llegan a Mendoza es tan interesante que creo que tendríamos que trabajar aún más fuerte.

Ortiz, acompañada por el anfitrión, Eduardo López, y Walter Bressia.

- Probablemente le toque trabajar con nuevos escenarios políticos provinciales y nacionales tras las elecciones. ¿Cambia en algo?

- Nuestros objetivos no cambian por el signo político. Las gestiones cambian algunos aspectos de nuestro trabajo como puede ser la implementación de nuevas resoluciones que pueden afectarnos o no. En todo caso lo pelearemos como hecho siempre y seguiremos avanzando con nuestros propios objetivos -como siempre lo hemos hecho- y no a demanda de lo que sucede.

- Como médica, ¿cómo llegó al negocio del vino?

- El mundo del vino es algo que me apasiona. Ahora bien, tuve que volver a estudiar porque ninguna de las capacidades que tenía eran las que necesitaba para la industria. Por ello cursé Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa en la IAE (escuela de negocios de la Universidad Austral).

Hoy tenemos tres bodegas: Tapiz en Valle de Uco, Zolo en Agrelo, y Patagonia Atlántica (al sur de Viedma, a 30 km del mar).

- ¿Cómo se definiría a sí misma?

- Me encanta trabajar, y me encanta planificar; creo que ese es mi fuerte: planificar y pensar estrategias, que es lo que hago en la empresa.

Perfil

Patricia Cruz es profesional médica en la especialidad de nefrología.

Trabajó como médica en Argentina y Estados Unidos.

También es psicóloga social, campo en el que también se desempeñó.

Hace 16 años entró al mundo empresario del vino.