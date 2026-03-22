Nace un nuevo marketplace de usados con un modelo de compra asegurada

Con una inversión inicial de US$500.000 y apenas unas semanas de operaciones, la plataforma argentina Flips irrumpió como un nuevo jugador en el ecosistema del comercio electrónico con una propuesta que busca diferenciarse de los marketplaces tradicionales: comprar directamente productos usados para luego revenderlos a precios por debajo del mercado.

Detrás del proyecto está Juan Campos, director de la agencia JC MKT, quien impulsa este modelo. “Somos los primeros en la región en ofrecer este tipo de servicio, que mezcla innovación, velocidad y transparencia”, asegura el fundador.

A diferencia de plataformas como Mercado Libre, donde los usuarios publican y venden directamente, Flips actúa como intermediario directo. La empresa compra productos tanto a particulares como a empresas, asume el riesgo de la operación y luego los revende. Este esquema, que denominan de “compra asegurada”, apunta a reducir la incertidumbre, aunque a un costo considerable.

Para garantizar márgenes y competitividad, la empresa compra productos con una condición clara: que el vendedor acepte al menos un 40% por debajo del precio de mercado, una estrategia que permite ofrecer precios más atractivos al comprador final, pero que puede genera tensiones con los vendedores.

Otro de los desafíos en lograr que los usuarios entreguen sus productos antes de cobrar. “Al principio, mucha gente desconfía de entregar sus productos antes de cobrar. Es lógico, vivimos en un país donde la confianza cuesta. Pero poco a poco nos vamos haciendo conocidos y la experiencia suele ser muy positiva”, explica Campos.

La propuesta de Flips abarca un amplio espectro de categorías: desde propiedades y autos hasta tecnología, como celulares y notebooks. En términos operativos, propone rotar el 70% de su stock cada mes, sosteniendo un esquema de alta circulación con márgenes ajustados.

El esquema logístico también varía según el ticket: en productos de entre $1.000 y $500.000, el envío corre por cuenta del vendedor, mientras que en montos superiores la empresa asume ese costo.

Flips proyecta alcanzar las 1.000 operaciones en su primer año y una facturación de US$ 1 millón, aunque su creador no oculta su ambición de competir con los grandes del sector. “Vimos que en Mercado Libre había un vacío en este tipo de servicio. Por eso decidimos crearlo nosotros”, afirma.