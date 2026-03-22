Mujeres en logística: un sector que empieza a cambiar en una de las industrias más masculinizadas

Durante años la logística fue considerada una industria “de hombres”. Hoy, frente a la falta de talento y la transformación de la cadena de suministro, las empresas empiezan a mirar hacia un recurso poco explorado: el talento femenino. Sin embargo, la participación de las mujeres en el sector sigue siendo baja y se ubica entre el 17% y el 24% de la fuerza laboral, según análisis de la industria logística .

Diversos análisis del sector indican que las mujeres tienen mayor presencia en áreas como planificación, comercio exterior y gestión administrativa, mientras que su participación continúa siendo menor en roles operativos o vinculados al transporte. La brecha refleja una realidad histórica del sector, donde muchas posiciones vinculadas a operaciones, manejo de flotas o transporte estuvieron durante años asociadas a perfiles masculinos.

Sin embargo, frente a la creciente demanda de talento y la evolución de los perfiles laborales, cada vez más empresas empiezan a impulsar estrategias para ampliar la participación femenina.

En logística todavía existe una fuerte masculinización de muchos roles, especialmente en operaciones y transporte. Por eso el desafío no es solo atraer mujeres , sino generar condiciones reales para que puedan desarrollarse en la industria . Desde revisar posibles sesgos en los procesos de selección hasta impulsar programas de capacitación y liderazgo femenino, el objetivo es que cada vez más mujeres se animen a dar ese paso.

Durante años la logística fue considerada una industria de hombres.

El cambio también comienza a reflejarse en nuevas funciones dentro de la industria . La incorporación de tecnología, la automatización de procesos y la transición hacia flotas más modernas están ampliando el perfil de los puestos dentro de la logística , lo que abre oportunidades para una mayor diversidad de talento.

Cambio de roles

También estamos viendo cambios en los propios roles operativos. Hoy ya hay colaboradoras que participan en tareas que históricamente estuvieron asociadas a perfiles masculinos, como la operación de unidades dentro de la flota.

Para acompañar esa transformación trabajamos en políticas de flexibilidad laboral, equidad salarial, programas de bienestar y una cultura de cero tolerancia a la violencia, porque la inclusión no se logra solo incorporando mujeres, sino generando un entorno donde puedan desarrollarse y crecer profesionalmente.

Dentro de este proceso, muchas empresas comenzaron a revisar también sus políticas internas de gestión de talento. Programas de liderazgo femenino, esquemas de trabajo flexible, iniciativas de bienestar y espacios de reflexión sobre diversidad aparecen como algunas de las herramientas que buscan construir entornos laborales más inclusivos.

logisticas En logística todavía existe una fuerte masculinización de muchos roles, especialmente en operaciones y transporte. Archivo.

Revisando la sus gestión de talentos

Para los especialistas en recursos humanos, ampliar la participación femenina en logística no solo responde a una agenda de diversidad, sino también a una necesidad estratégica. En un contexto donde la demanda de talento crece de forma sostenida, sumar nuevas miradas y ampliar la base de profesionales disponibles se vuelve clave para el futuro del sector.

* Natalia Romero, directora de Recursos Humanos de Celsur.