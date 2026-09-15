Morosidad y deudas: por qué declararse en quiebra en la Argentina no es una salida fácil

Declararse en quiebra en Argentina no es simplemente una forma de elegir “no pagar” una deuda . La quiebra personal es un proceso judicial regulado por la Ley 24.522, con consecuencias patrimoniales y comerciales importantes. Y en algunos casos, especialmente cuando la persona no cuenta con grandes recursos actuales o futuros, casi terminales. Por otro lado, una cosa es caer en mora y quedar registrado como deudor , y otra bastante más grave es que un juez declare la quiebra .

La diferencia tiene hoy una relevancia importante, ante la mora general que supera el 18% en promedio en todo el sistema financiero y las ideas que empiezan a aparecer entre abogados para solucionar el problema. En especial porque el endeudamiento ya no pasa exclusivamente por bancos y tarjetas tradicionales .

El BCRA registra también créditos otorgados por proveedores no financieros y plataformas ; en febrero de 2026 había unos 12,1 millones de personas financiadas por proveedores no financieros, y las fintech superaban los 7 millones de clientes. La irregularidad de esa cartera había llegado al 26,9%.

A continuación, algunas cuestiones a tener en cuenta ante la alternativa de un quebranto.

Una persona que deja de pagar un préstamo bancario, tarjeta, descubierto o financiación comienza acumulando mora, intereses y eventualmente gastos de cobranza . Su situación crediticia se deteriora progresivamente.

El BCRA clasifica, considerando la mora, desde Situación 1 (normal) hasta Situación 5 (irrecuperable). Más de 31 días de atraso puede llevar a Situación 2; más de 90 días, a Situación 3; más de 180 días, a Situación 4; y un atraso superior a un año puede llevar a Situación 5. La calificación definitiva no depende únicamente de los días de atraso.

Esto tiene una consecuencia práctica inmediata: conseguir nuevo financiamiento se vuelve mucho más difícil. Casi imposible. El BCRA aclara que estar registrado no constituye jurídicamente una prohibición de recibir préstamos; cada entidad decide si presta. Pero un banco, fintech o comercio puede consultar el historial y concluir que el riesgo es demasiado elevado.

Las billeteras virtuales no quedan afuera

Este es uno de los cambios más importantes respecto de las crisis de endeudamiento de décadas anteriores. Una deuda tomada desde una billetera o fintech no necesariamente queda fuera del sistema de información crediticia por no haber sido otorgada por un banco. La Central de Deudores del BCRA incorpora información proveniente de bancos, fideicomisos financieros, emisores no bancarios de tarjetas, proveedores no financieros de crédito y proveedores de créditos entre particulares mediante plataformas.

Por eso una persona puede comenzar incumpliendo un préstamo otorgado desde una app y terminar deteriorando su capacidad de obtener una tarjeta o préstamo bancario. De hecho, existe una enorme interconexión: el BCRA contabilizaba 6,9 millones de personas que tenían simultáneamente financiamiento de proveedores no financieros y de entidades financieras en febrero de 2026.

Qué cambia si directamente se pide la quiebra

Ahí se cruza una frontera mucho más importante. La declaración judicial de quiebra produce el desapoderamiento: el fallido pierde la administración y disposición de los bienes alcanzados por el proceso. No significa necesariamente que literalmente “le sacan todo”; existen bienes legalmente excluidos y protecciones específicas. Pero el patrimonio susceptible de ejecución queda sometido al procedimiento concursal para satisfacer a los acreedores.

La quiebra también genera una inhabilitación, con consecuencias sobre determinadas actividades societarias y comerciales. Para una persona humana, por lo tanto, no es comparable con simplemente refinanciar una tarjeta o permanecer unos meses en mora.

El objetivo del procedimiento es concentrar a los acreedores, determinar cuáles son las deudas legítimas, realizar los bienes alcanzados y distribuir lo obtenido conforme a las reglas concursales.

¿Se puede seguir teniendo banco y billetera?

Hay separar dos cosas. Una quiebra no significa automáticamente quedar expulsado para siempre del sistema de pagos. Una persona necesita continuar realizando operaciones básicas, cobrando ingresos y pagando servicios. Pero la amplitud de las limitaciones se convierte en extrema.

Otra cuestión completamente diferente es el crédito. Una persona que acaba de quebrar puede encontrarse durante un período prolongado prácticamente cerrada al financiamiento convencional por evaluación de riesgo: préstamos personales, tarjetas con límites importantes, descubierto, financiación comercial, tarjetas créditos prendarios y, con mucha mayor razón, hipotecarios.

Las fintech tampoco constituyen necesariamente una puerta alternativa. Muchas realizan sus propias evaluaciones de riesgo y el ecosistema no financiero intercambia cada vez más información con el sistema formal.

También afecta la vida comercial

Las consecuencias pueden extenderse más allá de pedir un préstamo. Un historial de incumplimientos puede ser considerado para otorgar financiación en comercios, tarjetas no bancarias, compras en cuotas o líneas de crédito comerciales. Además de la Central del BCRA existen bases privadas de información crediticia, como Veraz o Nosis. El propio Central aclara que esas bases son independientes y que las rectificaciones deben solicitarse directamente a las empresas que las administran.

Esto explica por qué pagar o concluir una quiebra no equivale a que al día siguiente desaparezca todo el historial. La Central de Deudores del BCRA muestra actualmente los últimos 24 meses y se actualiza mensualmente.

¿Conviene quebrar para no pagar?

Como estrategia deliberada de “me endeudo y después quiebro”, no funciona como un mecanismo sencillo, simple o directo para borrar obligaciones sin consecuencias. Una quiebra implica intervención judicial, revisión del patrimonio y de los créditos, restricciones sobre los bienes alcanzados, inhabilitación y un deterioro muy fuerte de la capacidad crediticia. Además, no todas las obligaciones necesariamente reciben idéntico tratamiento concursal, y ocultar o desprenderse fraudulentamente de bienes antes de una quiebra puede generar problemas jurídicos adicionales.

Si, por ejemplo, para la Justicia la persona tiene capacidad de pago, determinará la manera en que deberá liquidar la obligación, sin determinar el quebranto. O, algo peor, un juez podría decretar la quiebra fraudulenta de la persona que pidió una situación de quebranto teniendo capacidad de pago.

El fenómeno interesante para analizar hoy es otro: la combinación de mora bancaria y mora fintech está creando una población de deudores que puede quedar simultáneamente fuera de ambos circuitos de financiamiento. En junio pasado, último dato disponible, la mora de los préstamos a las familias en los bancos alcanzaba 12,8%, mientras que en febrero la irregularidad de los préstamos personales otorgados por proveedores no financieros llegaba a 34,1%.

Por eso la secuencia puede ser:

Mora → deterioro de la calificación → pérdida de acceso al crédito bancario y fintech → cobranza judicial → insolvencia → concurso/quiebra. Mora → deterioro de la calificación → pérdida de acceso al crédito bancario y fintech → cobranza judicial → insolvencia → concurso/quiebra.

La quiebra puede eventualmente permitir cerrar una situación patrimonial insostenible, pero el costo es quedar durante un tiempo con una capacidad financiera y comercial severamente restringida.