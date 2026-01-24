Monotributo: paso a paso para hacer la recategorización desde el celular

ARCA permite en su aplicación móvil hacer trámites fiscales, incluida la recategorización del Monotributo desde el celular.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene la posibilidad de realizar trámites fiscales de forma digital a través de la aplicación Arca Móvil. Entre las gestiones disponibles se encuentra la recategorización simplificada del Monotributo, un trámite obligatorio que se realiza dos veces al año, en los meses de febrero y agosto.

En qué consiste el trámite La recategorización consiste en revisar la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses y determinar si corresponde modificar la categoría del régimen simplificado. Para este proceso se tienen en cuenta los ingresos brutos, la superficie afectada a la actividad, el consumo de energía eléctrica y el monto de los alquileres, según corresponda.

La aplicación Arca Móvil permite acceder de manera integrada a los principales servicios fiscales desde el celular. Además de la recategorización del Monotributo, la plataforma posibilita pagar obligaciones, consultar deudas, gestionar la clave fiscal, acceder al domicilio fiscal electrónico y revisar una agenda personalizada de vencimientos, entre otras funciones.

Paso a paso para la recategorización desde el celular Para realizar la recategorización desde el celular, es necesario ingresar a la app Arca Móvil con CUIL y clave fiscal, seleccionar la opción correspondiente y completar los datos vinculados a la actividad de los últimos 12 meses. Una vez confirmada la categoría asignada, el sistema permite descargar la constancia de recategorización.