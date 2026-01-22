Presenta:

ARCA: cuánto se pasará a pagar del monotributo en febrero

ARCA informó los nuevos valores que deberán pagar los monotributistas desde febrero: así quedan las cuotas por categoría.

ARCA actualizó las cuotas del monotributo desde febrero. Foto: Walter Moreno/Mdz con Moto G 24

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó los nuevos valores que deberán abonar los monotributistas a partir de febrero de 2026. Las cuotas mensuales incluyen el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la obra social, y se ajustaron en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los nuevos montos por categoría de ARCA

  • Categoría A: $42.386,74 (servicios y bienes)

  • Categoría B: $48.250,78 (servicios y bienes)

  • Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)

  • Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)

  • Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)

  • Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)

  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)

  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)

  • Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)

  • Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)

  • Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes)

Recategorización obligatoria

Hasta el 5 de febrero, los contribuyentes deberán realizar la primera recategorización del año. El trámite es obligatorio para quienes modificaron sus parámetros de facturación, consumo eléctrico, superficie afectada o alquileres devengados en los últimos 12 meses.

El ajuste se realiz&oacute; en base al IPC de los &uacute;ltimos seis meses. Foto: Walter Moreno/MDZ

El impacto para los contribuyentes

El ajuste de febrero implica un incremento en las cuotas mensuales que deberán afrontar los monotributistas. La diferencia entre categorías es significativa: mientras un contribuyente de la Categoría A pagará poco más de $42.000, quienes se ubiquen en la Categoría K deberán desembolsar más de $1,3 millones si prestan servicios.

