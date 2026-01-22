ARCA: cuánto se pasará a pagar del monotributo en febrero

ARCA informó los nuevos valores que deberán pagar los monotributistas desde febrero: así quedan las cuotas por categoría.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó los nuevos valores que deberán abonar los monotributistas a partir de febrero de 2026. Las cuotas mensuales incluyen el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la obra social, y se ajustaron en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los nuevos montos por categoría de ARCA Categoría A: $42.386,74 (servicios y bienes)

Categoría B: $48.250,78 (servicios y bienes)

Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)

Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)

Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)

Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)

Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)

Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)

Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)

Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)

Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes) Recategorización obligatoria Hasta el 5 de febrero, los contribuyentes deberán realizar la primera recategorización del año. El trámite es obligatorio para quienes modificaron sus parámetros de facturación, consumo eléctrico, superficie afectada o alquileres devengados en los últimos 12 meses.