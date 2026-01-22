ARCA: cuánto se pasará a pagar del monotributo en febrero
ARCA informó los nuevos valores que deberán pagar los monotributistas desde febrero: así quedan las cuotas por categoría.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó los nuevos valores que deberán abonar los monotributistas a partir de febrero de 2026. Las cuotas mensuales incluyen el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la obra social, y se ajustaron en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Los nuevos montos por categoría de ARCA
-
Categoría A: $42.386,74 (servicios y bienes)
Categoría B: $48.250,78 (servicios y bienes)
Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)
Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)
Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)
Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)
Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)
Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)
Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)
Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)
Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes)
Recategorización obligatoria
Hasta el 5 de febrero, los contribuyentes deberán realizar la primera recategorización del año. El trámite es obligatorio para quienes modificaron sus parámetros de facturación, consumo eléctrico, superficie afectada o alquileres devengados en los últimos 12 meses.
Te Podría Interesar
El impacto para los contribuyentes
El ajuste de febrero implica un incremento en las cuotas mensuales que deberán afrontar los monotributistas. La diferencia entre categorías es significativa: mientras un contribuyente de la Categoría A pagará poco más de $42.000, quienes se ubiquen en la Categoría K deberán desembolsar más de $1,3 millones si prestan servicios.