Quini 6: el sorteo del 21 de enero dejó vacantes y premios millonarios en Siempre Sale
Quini 6: el sorteo del miércoles 21 volvió a dejar pozos vacantes y repartió millones en Siempre Sale.
El Quini 6 realizó este miércoles 21 de enero un nuevo sorteo y los grandes pozos principales quedaron nuevamente sin ganadores. De este modo, los montos acumulados siguen creciendo y alimentan la expectativa de los apostadores de cara al próximo domingo.
Resultados del Quini 6: miércoles 21 de enero de 2026
En la modalidad Tradicional Primer Sorteo, los números que salieron fueron 08, 11, 14, 17, 18 y 31. El pozo de $5.512.801.886,55 quedó vacante, ya que no se registraron ganadores con seis aciertos.
Por su parte, en la Tradicional La Segunda del Quini, los números sorteados fueron 01, 07, 20, 21, 32 y 42. En esta categoría, el pozo de $993.879.331,20 tampoco tuvo ganadores, por lo que el monto continúa en juego.
En la modalidad Revancha, los números favorecidos fueron 00, 33, 35, 37, 38 y 43. El pozo de $5.047.585.745,40 quedó nuevamente vacante y se sumará al acumulado para el próximo sorteo.
El gran ganador del sorteo
La única modalidad que repartió premios fue Siempre Sale, donde salieron los números 06, 08, 27, 31, 33 y 40. En este caso, hubo 14 ganadores con cinco aciertos, que se llevaron un premio de $21.707.745,43 cada uno, correspondiente al pozo total de $303.908.436.
Tras un nuevo miércoles sin ganadores en los pozos principales, el próximo sorteo del Quini 6 será el domingo 25 de enero de 2026, con un pozo estimado de $13.350.000.000, una cifra que vuelve a generar gran expectativa entre los apostadores.