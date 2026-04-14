Misiones apuesta fuerte a la producción, impulsada por el espíritu emprendedor y la resiliencia

En un contexto económico complejo, del que Misiones no está ajena, la Expo Agro Industrial de la ciudad de Oberá fue definida como una muestra del espíritu emprendedor y resiliente de la provincia. La Expo Oberá mostró todo el potencial agro-forestoindustrial de la zona centro de la provincia de Misiones .

“ Misiones no se va a detener, va a seguir produciendo, trabajando y buscando oportunidades”, expresó Pablo Hassan, intendente de la ciudad misionera de Oberá, recordando el legado de los inmigrantes que forjaron la identidad productiva de la región.

Ésta fue la primera edición. En tanto que se anunció que la segunda se desarrollará el 10 y 11 de abril de 2027, para luego convertirse en una exposición bianual.

“Un reconocimiento especial fue dirigido a las empresas, industrias y comercios participantes, los que con su inversión y presencia se constituyen como el motor de la economía local y generadores de empleo”, precisó el Intendente.

También se destacó el trabajo de los equipos técnicos y organizativos que hicieron posible el desarrollo del evento.

De su parte, el gobernador Hugo Passalacqua dijo tener "una alegría inmensa, ustedes no saben, de vivir esta exposición, de disfrutarlo. Exposición es eso, es poner afuera lo que somos capaces los misioneros”.

La primera edición de la Expo Oberá colmó las expectativas, ya que se estima que la recorrieron unas 20.000 personas.

Algunos expositores se sorprendieron porque llegaron nuevos clientes desde más de 200 kilómetros en búsqueda de sus productos, “contento porque nos visitaron desde Iguazú, vinieron de forma exclusiva a buscar nuestros productos”, explicó el referente del aceite de tung que se produce en la ciudad misionera de Guaraní.

Mientras que las empresas lograron hacer negocios reales, “cerramos negocios con nuevos clientes, así que destacamos que es positiva la exposición”, mencionó uno de los expositores del sector industrial.

Vecinos de la ciudad de Oberá y de otras localidades de la provincia tomaron protagonismo al igual que los expositores. “Evidentemente, las empresas se esmeraron al preparar cada stand y en mostrar sus productos. Las maquinarias son increíbles y el sector de granja también” manifestó una visitante oriunda de la ciudad de Alvear.

“Para nosotros que tenemos una actividad prácticamente nueva es una gran oportunidad. Muchas personas se quedaron con expectativas de probar la carne de búfalo, lo que es importante. También me parece que la gente quedó sorprendida por la variedad de expositores” dijo Fernando Tejedor, referente de la Asociación Misionera de Bufaleros.

Reclamando precios justos

“Sin precio justo no hay industria”, señaló el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Facundo López Sartori, asegurando que “no podemos separar el agro de la industria".

Agregó que hay que entender que "somos de una misma cadena de producción. Hoy estamos dando un paso hacia delante de producción en un lugar icónicamente histórico para nosotros. Sin producción primaria no hay industria, sin precio justo no hay industria, sigamos defendiendo a nuestros productores, como a nuestros industriales”. (En referencia principalmente a la situación crítica que está atravesando el sector yerbatero).