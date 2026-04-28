Mercados: el mayor fondo de inversión del mundo sigue apostando a la inteligencia artificial

Los mercados se mueven de la mano del precio del petróleo y de las publicaciones del presidente Trump en su red social Truth Social, y siguen bailando con la extensión indefinida del alto el fuego entre EE.UU. e Irán. Para muchos lo peor ya pasó, pero esto no implica que no se descuenten nuevos eventos de tensión.

En el ínterin, y a la espera de una segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán, el índice S&P 500 y el Nasdaq marcan máximos históricos apoyados en la inteligencia artificial (IA) .

Desde BlackRock , la mayor gestora del mundo, sostienen que el sector tecnológico ha ayudado a impulsar estas subas, y cada vez es más evidente la creciente fortaleza de la temática de la IA .

“Nuestra convicción en la transformación impulsada por la IA aumenta al observar un crecimiento generalizado de los ingresos y una inversión elevada, mientras las valoraciones del sector tecnológico estadounidense vuelven a alinearse con el mercado", afirma la gestora que observa mejoras generalizadas en los factores que impulsan la IA , tanto en la inversión de capital como en los ingresos, tras una notable caída en las valoraciones.

"Ya anticipamos el mayor crecimiento de la inversión de capital de la historia y las expectativas del consenso no han hecho más que aumentar desde entonces, ya que las estimaciones de las grandes empresas tecnológicas de “hiperescaladores” para el período 2026-2030 han subido más del 25% desde octubre".

También ponen el foco en el rápido aumento de los ingresos de algunos desarrolladores de modelos de IA y en que las valoraciones de las “big tech” de EE.UU. están ahora alineadas con las del S&P 500, incluso con el fuerte aumento de las expectativas de beneficios tecnológicos.

Cuestión de energía

Por ello, BlackRock, refuerza su preferencia por sobreponderar la renta variable estadounidense y por oportunidades ligadas a la IA.

Sin embargo, no todo es color de rosa, y los especialistas de la gestora identifican tres posibles limitaciones para el desarrollo de la IA: energía, política y financiación.

Por un lado, explican que la limitación energética es fundamental y empieza a ser un obstáculo, aunque se han observado algunas mejoras. En este sentido, dicen que las soluciones de generación de energía “detrás del contador” (BTM o Behind The Meter), que producen energía sin conexión a la red, están destinadas a pasar de ser una fuente marginal a alimentar entre el 25% y el 30% de los nuevos centros de datos estadounidenses en los próximos años.

Pero las interrupciones en el suministro derivadas de la guerra de Irán han provocado un fuerte aumento en los precios del gas natural, una fuente clave para alimentar los centros de datos de IA.

El juego de BlackRock

Para BlackRock, el impacto es de naturaleza regional: Europa y las grandes economías asiáticas sufren más las interrupciones, mientras que Estados Unidos es un exportador neto con precios mucho más bajos. Creen que esto, combinado con las soluciones “detrás del contador”, otorga a Estados Unidos una ventaja en el ámbito de la IA.

Además, la diversificación de la matriz energética de China y su liderazgo en energía nuclear y renovable hacen que también se vea menos afectada.

Por otro lado, reconocen que, en el ámbito político estadounidense, el sentimiento anti-centros de datos de IA está en aumento y genera presiones que podrían limitar el desarrollo de la IA. Menciona el caso de la legislatura de Maine que aprobó una prohibición temporal para la construcción de nuevos centros de datos de gran tamaño, una medida pionera entre los estados y que marca una nueva tendencia.

“Al menos otros 12 estados están considerando suspender la construcción de más centros de datos de IA. Estamos monitoreando el impacto de estas posibles restricciones y su magnitud de cara a las elecciones estadounidenses de finales de este año", alertan.

Financiamiento

En cuanto a la financiación de la IA, la demanda de bonos por parte de las grandes compañías tecnológicas ha sido sólida. BlackRock considera que este apalancamiento es necesario para superar el obstáculo entre la inversión inicial y los ingresos posteriores, y creen que, hasta ahora, es saludable.

Las próximas salidas a bolsa de importantes empresas y desarrolladores de modelos de IA pondrán a prueba esta financiación en los mercados de valores. Destacan que el rápido crecimiento de los ingresos de algunos desarrolladores de modelos de IA debería ser un factor positivo, como el de Anthropic, que ha triplicado sus ingresos hasta superar los 30.000 millones de dólares desde finales de 2025.

"La solidez de los mercados de capitales estadounidenses representa otra ventaja en la transformación de la IA", opinan. Por todo esto, la gestora mantiene una sobre-ponderación en acciones estadounidenses y de mercados emergentes, y prevén una aceleración del auge de la IA.

“Los recientes avances, incluidas las disrupciones en el sector energético, refuerzan la ventaja de Estados Unidos en IA. También nos atraen las oportunidades temáticas de IA en los sectores de energía e infraestructura", concluye BlackRock.