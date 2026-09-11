Mercado Libre mueve ya alrededor del 1% del PBI en la economía argentina

Mercado Libre presentó su informe Efecto MELI , en el que dio a conocer los números que marcan la expansión de la empresa a nivel local y la posición de primacía en el ecosistema económico del país.

Según datos de la empresa en 2025, sumando todas las operaciones tanto de Mercado Libre como de Mercado Pago , la compañía aportó más de US$ 5.400 millones a la economía argentina, un monto equivalente al 1% del PBI. Además, de manera directa e indirecta, la empresa genera trabajo para alrededor de 126.500 personas e involucra a cerca de 3,5 millones de pymes y emprendedores argentinos. El informe señala, además, que casi 42.000 comenzaron a vender a través de Mercado Libre durante ese año y que para el 67% de esos vendedores, la plataforma representó su primera experiencia de venta por internet.

La incidencia de Mercado Libre en las pymes es tal que, según revelan, es la primera opción de búsqueda de productos para el 84% de los compradores y el 72% de ellos visita el portal para comparar precios antes que otras plataformas.

Además, las empresas asociadas al marketplace emplearon a casi 300.000 personas dedicadas exclusivamente a esa actividad, lo que significa un 13% del empleo asalariado privado formal del comercio.

La extensión territorial de la empresa permite que el 51% de las pymes haya podido vender a ciudades a las que antes no vendía, al punto de que 2 de 3 ítems enviados cruzaron una frontera provincial.

Casi la mitad de las pymes argentinas que venden en Mercado Libre utilizó herramientas de inteligencia artificial por primera vez durante 2025. Cerca del 70% de quienes incorporaron estas herramientas las destinó a mejorar las imágenes de sus productos, el 20% a crear clips y videos y el 14% a analizar reseñas, reclamos y cancelaciones.

Expansión logística

La expansión de Mercado Libre se apoya en su cada vez más extensa red logística. En 2025 alcanzó los 45 centros activos, entre centros de almacenamiento y centros de última milla, encargados de la distribución final a los compradores, con presencia directa en 33 localidades de 18 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese año se incorporó un nuevo centro de almacenamiento y 11 centros de última milla. La operación llegó a 11 municipios nuevos y, por primera vez, a la provincia de La Pampa. Así sumaron más de 135.000 metros cuadrados en el año, un aumento de 73% frente a 2024, hasta alcanzar los 324.000 metros cuadrados operativos.

Esta actividad creó más de 3.400 empleos netos en el área de logística, para llegar a casi 5.800 personas dedicadas al tema.

Mercado Libre Experience en La Rural

Los resultados fueron presentados durante la segunda edición de Mercado Libre Experience, realizada en La Rural, donde participaron más de 10.000 personas. El encuentro incluyó más de 40 charlas distribuidas en cinco escenarios sobre comercio electrónico, medios de pago, financiamiento, publicidad, logística y herramientas tecnológicas.

“Efecto MELI nos permite tomar dimensión del tamaño e impacto de nuestro ecosistema y, sobre todo, cómo nuestro crecimiento se traduce en oportunidades concretas para quienes venden, compran y trabajan con el ecosistema Mercado Libre”, señaló Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina.