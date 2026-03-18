Mercado Libre invertirá US$115 millones en su mayor centro logístico de Argentina

La empresas de comercio electrónico Mercado Libre anunció la construcción de su mayor centro logístico de almacenamiento de Argentina, un proyecto que demandará una inversión de US$115 millones .

El desarrollo estará a cargo de Plaza Logística y contará con una superficie superior a los 100.000 metros cuadrados en la localidad de Escobar, de la provincia de Buenos Aires. Su inauguración está prevista para fines de 2026.

El nuevo centro permitirá procesar hasta 130.000 productos diarios y almacenar más de 2 millones de artículos voluminosos, reforzando la capacidad operativa de la plataforma. Según la compañía, la iniciativa apunta a mejorar los tiempos de entrega, con foco en envíos en 24 horas, y a optimizar la eficiencia logística en todo el territorio nacional.

“Este nuevo centro en Escobar será el cuarto de nuestra red en Argentina y en menos de 18 meses habremos cuadruplicado nuestra capacidad operativa en el país. La ampliación de la red logística es clave para seguir mejorando la experiencia de quienes compran y venden a través de nuestra plataforma, y este proyecto, que desarrollamos junto a Plaza Logística, nos permitirá generar empleo y seguir acompañando el crecimiento de miles de PyMEs en todo el país. En este caso elegimos Escobar porque ofrece condiciones muy favorables para impulsar inversiones productivas de gran escala, con una ubicación estratégica y una infraestructura que acompaña el desarrollo logístico que requiere el comercio electrónico”, señaló Juan Martin de la Serna, Presidente de Mercado Libre Argentina.

El nuevo centro en Escobar se integrará a la red actual de la compañía, que incluye a dos centros en el Mercado Central, uno en Tres de Febrero y más de 40 centros de última milla distribuidos en el país.

Inversión récord

La obra forma parte del plan de inversión de US$ 3.400 millones anunciado por la compañía para 2026. El gerente general de Plaza Logística, Ramiro Molina, destacó que el proyecto consolida el liderazgo de su empresa en desarrollos logísticos de calidad “triple A”. Será el octavo parque de que desarrollan de calidad Triple A en Argentina.

“Nos enorgullece ser merecedores una vez más de la confianza de Mercado Libre para el desarrollo de su Centro de Almacenamiento más grande del país. Con esta nueva inversión, Plaza Logística consolida su liderazgo en Argentina y ratifica su compromiso con el crecimiento del país, desarrollando la infraestructura necesaria de acuerdo con los más altos estándares de calidad y sustentabilidad internacional”, señaló el empresario.

Por su parte, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, sostuvo: “La llegada de Mercado Libre a nuestro distrito es el resultado de un modelo de gestión que cree profundamente en la sinergia público-privada. En Escobar vemos al sector privado como un aliado estratégico para el desarrollo. Por eso eliminamos trabas burocráticas y ofrecemos previsibilidad para que grandes proyectos se hagan realidad. Esta inversión histórica fortalece nuestro perfil de polo logístico y tecnológico y cumple nuestro objetivo primordial: ser un Estado facilitador que ayude a generar puestos de trabajo genuinos que mejoren la calidad de vida de la gente. Hace un año comenzamos este proceso, que hoy se hace realidad.”