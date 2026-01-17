Mercado inmobiliario 2025: cómo evolucionaron los precios de venta y alquileres en el AMBA

El mercado inmobiliario cerró 2025 con un escenario de subas generalizadas en los alquileres y aumentos más acotados en los precios de venta en dólares. Así lo refleja un relevamiento realizado por Mercado Libre Inmuebles junto a la Universidad de San Andrés , basado en datos del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ).

Durante el último año, el valor de los alquileres de casas aumentó en promedio un 49,2% interanual, mientras que en el caso de los departamentos el incremento fue del 31,6%.

Las subas se registraron en todas las zonas del AMBA, aunque con diferencias según el corredor. En el segmento de casas, el mayor aumento se dio en el GBA Sur, con una suba del 63,1%, seguido por el GBA Norte con un 50,1% y el GBA Oeste con un 40,8%. En el mercado de departamentos, los mayores incrementos se observaron en el GBA Oeste, donde los alquileres subieron un 39,9%, seguido por el GBA Norte con un 38,8%, el GBA Sur con un 36% y la Ciudad de Buenos Aires con un 35%.

En diciembre de 2025, los alquileres continuaron mostrando variaciones mensuales positivas. En el caso de las casas, los precios en pesos corrientes aumentaron 2,3% respecto a noviembre, mientras que los departamentos registraron una suba mensual del 1,4%, con diferencias según la zona.

En el mercado de compraventa, el informe señala que el precio del metro cuadrado en dólares de las casas en el AMBA aumentó 0,8% interanual, mientras que en los departamentos la suba fue del 5,8%. Al desagregar por zonas, los departamentos mostraron incrementos del 5,2% en CABA, del 7% en el GBA Norte, del 4,5% en el GBA Sur y del 4,3% en el GBA Oeste. En el caso de las casas, las variaciones fueron más moderadas y con comportamientos dispares, incluyendo ajustes positivos y negativos en la comparación mensual.

mercado inmobiliario

El análisis por municipios y barrios muestra algunas subas destacadas. En el Gran Buenos Aires, Pilar fue uno de los municipios con mayor variación interanual en el precio de venta en dólares por metro cuadrado de casas, con un aumento del 17,4%. En el segmento de departamentos, Escobar lideró las subas con un incremento del 17%. En la Ciudad de Buenos Aires, el barrio de Saavedra registró la mayor variación interanual en el precio de venta de departamentos, con un aumento promedio del 11,4%.

Otro de los datos relevantes del informe es el fuerte crecimiento de la oferta de departamentos en alquiler. En diciembre de 2025, la cantidad de propiedades disponibles para alquilar en el AMBA aumentó un 214,6% en comparación con el cierre de 2023, lo que refleja un cambio significativo en el volumen de publicaciones en los últimos dos años.

En cuanto a la demanda, el relevamiento muestra una desaceleración en el mercado de departamentos en venta en la Ciudad de Buenos Aires. Medida a través de los contactos generados en la plataforma, la demanda cayó un 13,2% entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, lo que marca una tendencia descendente en los últimos meses.