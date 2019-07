Mendoza se alista para recibir al congreso mundial de "nueva economía"

Referentes del Sistema B -un movimiento que trabaja para incorporar a las empresas como nuevos actores en la solución de problemáticas socioambientales- se reunieron con funcionarios del municipio para ultimar detalles de cara el encuentro +B que se realizará del 11 al 13 de septiembre en la Ciudad de Mendoza.

De la reunión participaron Pancho Murray, director de Sistema B Argentina; Ulpiano Suarez, subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado; Guillermo Navarro, coordinador de UNCULAB de la Universidad Nacional de Cuyo; Mario Isgró, secretario de Planificación, Infraestructura y Ambiente; Nora Vicario, secretaria de Modernización y Medios de la Ciudad de Mendoza, entre otros funcionarios municipales y provinciales.

Se estima que participarán más de 1000 personas de 30 países. El encuentro internacional busca difundir respecto a las nuevas tendencias sobre sustentabilidad e impacto positivo social y medioambiental. Contará con la presencia de empresarios, académicos, emprendedores, líderes sociales y estudiantes.

Además habrá un “Mercado de Impacto”. Se trata de un punto de encuentro entre fabricantes e invitados para que emprendedores y entidades expongan sus productos, a través de una Feria comercial para presentar novedades y realizar demostraciones de productos locales y regionales.

Entre los disertantes se encuentran Otto Scharmer, creador de la Teoría U, profesor en MIT y fundador de Presencing Institute; Carolina Schmidt, presidenta COP25 y Ministra Medioambiente de Chile; Halla Tómasdóttir, CEO The B Team; Emmanuel Faber, CEO Danone; Guilherme Leal, presidente de Natura; Yolanda Kakabatse, ex presidente de WWF Internacional y Miembro del B Team; Jeff Furman, ex Presidente de Ben & Jerry's; René Calpanchay, CEO de los Pueblos Originales SAS; Silvia Flores Directora Ejecutiva, La Juanita; Y Henry Murrain, Director Ejecutivo de Corpovisionarios.

¿Qué es Sistema B?

Sistema B es un movimiento que trabaja para incorporar a las empresas como nuevos actores en la solución de problemáticas socioambientales y para construir convergencia de intereses. Creen que los gobiernos, ciudadanos, empresas, inversores y el mundo del conocimiento pueden construir juntos una economía donde el éxito se mida por el bienestar de las personas, la sociedad y la naturaleza.