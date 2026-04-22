Medicina prepaga: siete de cada diez argentinos hacen un esfuerzo extremo para sostener la cobertura

La medicina prepaga en Argentina atraviesa una crisis impulsada por el deterioro del poder adquisitivo . Un relevamiento de la plataforma MiObraSocial.com.ar muestra que la lógica de elección de los usuarios cambió de manera significativa: ya no se trata de acceder a la mejor cobertura médica , sino a la que resulta sostenible mes a mes.

El dato más contundente expone el nivel de presión sobre los ingresos. El 70,6% de los usuarios afirma realizar un esfuerzo alto o muy alto para pagar su prepaga, un salto respecto del 62,4% registrado en el mismo período de 2025. Este incremento refleja un deterioro en la capacidad de pago que impacta de lleno en el sistema de salud privada.

En ese contexto, crece la búsqueda de alternativas más económicas. Durante el primer trimestre de 2026, el 61,2% de los usuarios comparó opciones más accesibles, frente al 57,1% del año anterior. Más que un cambio abrupto, el informe describe una profundización de estrategias defensivas ante el aumento sostenido de los costos.

También se modifican los criterios de elección. Uno de los cambios más relevantes es el giro hacia la previsibilidad del gasto: el 57,4% de los usuarios opta por planes de cobertura plena, incluso si pertenecen a prepagas de menor tamaño, y descarta esquemas con copagos o prestaciones parciales. En 2025, ese porcentaje era del 31,4%. La tendencia revela una preferencia por evitar costos variables.

También pierde peso el acceso a instituciones médicas específicas. Mientras que en 2025 el 59,2% de los usuarios consideraba clave mantener determinadas clínicas o sanatorios, en 2026 ese número cae al 33,2%. Esto implica que cada vez más personas están dispuestas a resignar prestadores de renombre, como el Hospital Italiano o el Sanatorio Otamendi, con el objetivo de reducir costos.

La misma lógica se replica en la cobertura geográfica. La importancia de contar con planes de alcance nacional disminuye del 61,8% al 49,4%, lo que evidencia un avance de opciones más económicas, muchas veces limitadas a determinadas regiones, frente a coberturas más amplias pero más costosas.

El informe también destaca que muchos afiliados encuentran oportunidades de ahorro significativas al migrar desde planes de cobertura nacional hacia alternativas regionales más eficientes, con reducciones de hasta el 60% en el valor de la cuota.

“Estamos viendo un cambio muy claro: la decisión ya no pasa por qué prepaga quiero, sino por cuál puedo pagar”, sostuvo Ignacio Cámpora. Según el especialista, los usuarios redefinen sus prioridades: sostener la cobertura se vuelve el objetivo principal, incluso si eso implica resignar prestaciones o prestigio de marca.