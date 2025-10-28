Luis Caputo, picante: "En esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka"

El ministro de Economía se expresó en redes sociales y sostuvo que "la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo".

El ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en redes sociales este martes sobre el rotundo triunfo en las urnas del Gobierno y sostuvo que "en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka". "La alternativa política no puede ser más el kirchnerismo", lanzó el funcionario.

El titular del Palacio de Hacienda insistió sobre lo que considera el principal temor de los mercados: el "riesgo kuka". "Ya estaba claro en agosto del 2019, cuando Macri perdió por amplio margen las primarias. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay. Si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo", dijo.

Creo que es muy sano para el país que se pelee la oposición. Mas que nunca en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka. Ya estaba claro en agosto del 2019, cuando Macri perdió por amplio margen las primarias. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay.

Caputo se refiiró a la fiesta que se vio en los mercados, con baja del dólar y subas de bonos y acciones que en algunos papales tocaron máximos intradiarios, debido a la amplia victoria de la Libertad Avanza en las elecciones, que incluyó que el sello violeta se impuso en provincia de Buenos Aires y una distancia de alrededor 10 puntos con el peronismo a nivel nacional.

"Ningún país serio ofrece esa volatilidad política. Y las inversiones en la economía real no sólo buscan rendimientos. Son inversiones de largo plazo que lo que más buscan es previsibilidad. Entonces, mientras la opción de gobierno sea un candidato kirchnerista, seguiremos estancados como país, porque el capital y las inversiones fluirán a otros países", agregó Luis Caputo.