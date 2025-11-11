Luis Caputo dijo que Argentina no puede ir a una flotación libre por "la volatilidad en la demanda de dinero"
El ministro de Economía, Luis Caputo, participó del Ciclo de conferencias del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS).
El ministro de Economía, Luis Caputo, participó del Ciclo de conferencias del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (CIDeS) y se refirió a las reformas tributaria y laboral que el Gobierno tiene previsto tratar en febrero. El funcionario señaló que los proyectos buscan "generar mayor crecimiento".
No p
Te Podría Interesar
Noticia en desarrollo...