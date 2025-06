Luis Caputo aseguró que cumplirá con el pago de deuda el 9 de julio

De esa manera, el Palacio de Hacienda ya tiene los fondos necesarios para cumplir en tiempo y forma con el vencimiento de la deuda soberana el próximo 9 de julio. Ese día habrá que pagar unos U$S 4.500 millones por los cupones de los Bonares y Globales, deuda reestructurada en octubre del 2020 y que este año comienza a liquidar capital e intereses.

El primer pago se efectivizó en enero pasado, y determinó una caída en las reservas de aproximadamente U$S 4.850 millones. El segundo vencimiento es el de julio, y el Gobierno necesitaba juntar el U$S 4.500 millones para salvar la fecha financiera.

Caputo había anunciado el 11 de abril, día de presentación en sociedad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , que para el compromiso del 9 de julio ya había logrado un primer REPO (acuerdo con bancos privados) por unos U$S 2.000 millones provenientes de préstamos directos de bancos de capital norteamericano (encabezados por el J.P.Morgan).

Tras ese paso, la semana pasada el Ministerio de Economía logró colocar el Bonte 2030 por unos US$1.000 millones; un bono del Tesoro por el cual recibió dólares y entregó pesos a cinco años. Para cerrar el compromiso necesitaba U$S 1,500 millones; y con el Repo reloaded ya cerró el score.

Pero además le sobrará dinero. Tiene ya unos 500 millones de dólares más y, por otra parte, anunció una nueva versión del Bonte para captar otros U$S 1.000 millones; bajo el argumento de repetir la operación para satisfacer la sobreoferta de la colocación del bono anterior.

En esa oportunidad hubo unos U$S 750 millones que no entraron en la emisión; y que ahora pueden ir por la revancha. Descartan Caputo y Quirno que habrá nuevamente más interés en ingresar en la colocación, y que esta superará los U$S 1.000 millones. Y que podrá así proyectar una nueva versión, la tercer, del Bonte pero para después del 9 de julio.

Más dólares

La nueva meta del Ministerio de Economía es conseguir de mínima para fin de año unos U$S 5.000 millones más, para acercarse lo máximo a la meta de 2.000 millones de dólares en positivo. Ésa es la meta, hoy aparentemente algo lejana, firmada con el FMI en el acuerdo de Facilidades Extendidas vigente.

Para Luis Caputo hay otra satisfacción con los anuncios del Bonte 2030. Las colocaciones de los 1.000 millones de dólares de la semana pasada y el REPO por U$S 2.000 millones, superan, según la visión del ministro, la etapa del “pago por ver”. Les demostró a los mercados que supo completar el dinero para cumplir con el vencimiento del 9 de julio. Y que ahora su cartera puede concentrarse en toda la política de contracción máxima de la inflación.

La jugada de Milei

Sólo con logros en esta materia, entiende el gobierno de Javier Milei, será juzgado de manera positiva, tanto en lo macro como en lo político. Supone Economía que el frente fiscal está ordenado y mostrando mes a mes un superávit primario, y que ahora las miradas se centran en las renovaciones periódicas de la deuda en pesos y la evolución de la acumulación de divisas. Y que las tasas de interés irán ahora a la baja, con un riesgo país dominado por debajo de los 500 puntos básicos.

Sólo hay un aspecto a observar. No cayó bien en los mercados, la idea de eliminar el “parking” de seis meses que se le había impuesto al capital no residente (fondos de inversión y bancos extranjeros) para que operen en moneda local dentro del mercado criollo.

Esta medida había sido impuesta hace dos meses por el propio Caputo, para mostrarles a los operadores locales, que no hay que esperar alteraciones importantes. Y que optaba por la prudencia financiera para evitar situaciones como las que él mismo había vivido durante el gobierno de Mauricio Macri, en sus días de ministro de Finanzas y presidente del Banco Central, lugar donde no cosechó sus mejores recuerdos. Tampoco el FMI.

Ahora levantó ese parking, con lo cual todos los interesados en el Bonte podrán entrar y salir sin mayores movimientos que apretar el botón de Enter.