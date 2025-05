El Banco Central volvió a operar futuros en abril: cuál fue el resultado

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a informar una posición vendedora en el mercado de futuros de dólar al cierre de las operaciones de abril pasado. Se trata del segundo mes consecutivo en el que el BCRA confirma haber operado e intervenido en el dólar futuro.

Así lo confirma la planilla mensual de “Reservas Internacionales/Liquidez en moneda Extranjera” del BCRA que, en el ítem de la Partidas informativas, da cuenta que al 30 de abril pasado, bajo el concepto de “Instrumentos financieros denominados en moneda extranjera y liquidados por otros medios”, figuran US$408,78 millones en “Derivados financieros (forwards, futuros y opciones).

Este monto surge del neto entre US$409,20 millones en Posiciones cortas y US$0,42 millones en Posiciones largas. Por lo tanto, el BCRA cerró abril con una posición neta vendida en futuros de casi US$409 millones.

Vale recordar, como MDZ lo advirtió a mediados de mes, que ya en marzo pasado emergió el dato oficial de que el BCRA había intervenido en el mercado de futuros de dólar finalizando el 31 de marzo pasado con una posición neta vendida de US$375,60 millones.

Esto vino a confirmar las sospechas de que el BCRA estaba interviniendo dado los inusuales montos operados en el mercado de futuros. Cabe señalar que todo ello ocurría en medio del cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de las turbulencias cambiarias y el anuncio del nuevo sistema de flotación entre bandas cambiarias.

Sin embargo, a diferencia del dato de las intervenciones oficiales en el mercado de futuros de dólar de marzo pasado, las registradas en abril son las primeras desde el comienzo del nuevo programa con el FMI, en el que se indicaba que el BCRA no esperaba intervenir en futuros.

Ahora bien, días atrás los operadores financieros se mostraron sorprendidos por el importante volumen negociado en la rueda del 7 de mayo pasado, que dados los montos involucrados hacen sospechar que también vincularían al BCRA. En esa rueda, la cotización del dólar contado cayó un 6% con un mercado de futuros de dólar mostrando volúmenes históricamente altos, que se tradujeron en el mayor crecimiento del “interés abierto” (cantidad de contratos vigentes) y tasas implícitas inferiores al 20% nominal anual, desde que asumió el gobierno libertario de Javier Milei.

Algunos analistas arriesgan que de confirmarse esto, dato que se conocerá oficialmente dentro de un mes aproximadamente, las intervenciones del BCRA superarían ampliamente los US$1.300 millones.

¿Qué tanto pasó en la rueda del día 7? Las reseñas de la jornada dieron cuenta que el mercado cambiario vivió una rueda de fuertes caídas: el tipo de cambio oficial (A3500) retrocedió 4,2%, cayendo de $1.203,8 a $1.153,5, su valor más bajo desde el 23 de abril ($1.122,5); a la par, el dólar spot (contado o presente) cerró en $1.124, bajando 6,6% respecto al cierre anterior de $1.204.

Para los analistas, este comportamiento del tipo de cambio oficial sugirió un flujo vendedor genuino, posiblemente impulsado por bancos dado el brusco movimiento del tipo de cambio. Pero la presión a la baja también se extendió a los dólares financieros: el Contado con Liquidación (CCL) descendió 3,7% en el día, pasando de $1.212 a $1.167, y el dólar MEP cayó 3,6% de $1.199,6 a $1.156,1.

Así, en sintonía con las divisas, los futuros de dólar colapsaron: todos los contratos experimentaron fuertes bajas (entre 5,7% y 9,7%) pero, los más largos -que suelen concentrar menor volumen operado- fueron aquellos que cayeron en picada. El contrato de mayo bajó 5,7%, el de junio 6,1% y el julio 6,6%.

Por su parte, el tramo medio retrocedió entre 7,1% y 8,7%, mientras que la parte larga de la curva se hundió entre 9,1% y 9,7%. Algo a destacar, coincidieron los operadores, fue el salto en el volumen operado: este ascendió a US$4.261 millones desde US$761 millones en la jornada previa, US$485 millones en la anterior y un promedio de US$1.294 millones en abril.

Fue el monto operado más alto en toda la era Milei. A su vez, el “interés abierto” se disparó US$869 millones en un solo día. Lo curioso de esta escalada, señalaban desde PPI, es que no se dio en los contratos más cortos, que suelen acaparar el mayor volumen operado, sino en aquellos que no se operan con frecuencia. En particular, la suba del “interés abierto” se concentró en el contrato de diciembre que registró un salto inusual de US$486 millones.

Por ello, PPI al igual que otros asesores financieros como 1816, reconocieron que no podían descartar que el Gobierno pueda haber intervenido en el mercado de futuros con el objeto de acompañar el movimiento del dólar spot.

¿Cuál sería el objetivo oficial de estas intervenciones? Atenuar cualquier tipo de expectativa devaluatoria futura, convalidando la idea de que el dólar oficial se acerque al piso de la banda y ajustando las tasas implícitas para reestablecer el atractivo del “carry trade”.

Nunca, por ahora, hubo ninguna confirmación ni desmentida oficial sobre la operatoria del Gobierno en el mercado de futuros, solo la información oficial que surge de los datos internos del BCRA. Habrá que esperar unas semanas para confirmar o no, si el BCRA volvió a intervenir en abril, pero con mayor intensidad.