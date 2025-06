Banco Central: entraron los 1.000 millones de dólares del Bonte y Luis Caputo festejó

Argentina deberá conseguir, al menos, 4.000 millones de dólares antes del lunes 28 de julio. Podrían ser incluso US$5.000 millones. Para ese día está programada la inspección general del Fondo Monetario Internacional (FMI), incluyendo la prórroga de la misión que debía haber comandado la próxima semana el titular del caso argentino ante el organismo, el venezolano Luis Cubeddu. Ese es el dinero que resta sumar a las reservas del Banco Central, para cumplir con la tercera meta fijada entre el país y el FMI dentro del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado el 11 de abril.

Esto también implica sumar US$ 2.000 millones más al total ingresado con el dinero del FMI el 14 de ese mes, y que completó los US$ 12.000 millones. En teoría, para la próxima semana, Argentina debía haber sumado unos US$ 2.000 millones para cumplir con la meta; pero las reservas se encuentran unos US$ 2.000 millones debajo de la foto del momento de la firma del acuerdo. Esto incluye, además, los US$ 1.000 millones provenientes del Bonte 2030 lanzado la semana pasada por el gobierno, y que desde hoy se contabilizan en las reservas, luego del debut estelar del titulo público emitido por Luis Caputo.

Este bono, junto con los globales 2030 y 2035, se convertirá en el titulo más importante del mercado de capitales local, al menos en el rubro bonos, por ser el primero de la nueva era del ministro de Economía como responsable de la política financiera del país. Ahora, con la prórroga del examen ante el FMI ya aprobado desde Washington (ya sin probabilidades de más extensiones en los plazos), será el tiempo en que Cpauto y su lugarteniente Pablo Quirno deberán hacer uso intensivo de su capacidad y conocimiento del mundo “trader” para lograr esos dólares para evitar la necesidad de recurrir a un “waiver” ante la oficina de Cubeddu. Se habla de muchas alternativas. Desde un nuevo préstamos a bancos internacionales, más deuda voluntaria en el mercado financiero internacional y algún otro REPO que pueda colocarse en tiempo récord.

Dólares para un nuevo vencimiento Sin embargo, el problema que surge es que en el medio de la aventura de lograr dólares, Argentina debe cumplir con el pago más importante en lo que resta del año. El 9 de julio vencen unos US$ 4.500 millones por el pago de los cupones de los Globales y Bonares emitidos en octubre del 2020 durante la reestructuración de deuda organizada por el entonces ministro de Economía Martín Guzmán.

Por lo que se sabe, Economía cuenta con unos US$ 2.000 millones de un préstamo de bancos norteamericanos comandados por el J.P.Morgan, más los US$ 1.000 millones obtenidos por el flamante Bonte, pero restarían conseguir unos US$ 1.500 millones, parte de los cuales serían obtenidos a partir de la ayuda de algún organismo financiero internacional.