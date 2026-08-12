Luis Caputo anticipó inversiones por hasta US$50.000 millones bajo el RIGI: "En breve se van a enterar"

El ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró este miércoles que el Gobierno anunciará próximamente nuevos proyectos vinculados al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por hasta US$ 50.000 millones . Lo hizo durante una exposición ante empresarios en la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) , en el marco del Ciclo de Coyuntura organizado por esa entidad.

"Esto es solamente de los RIGI que hemos aprobado, que son un tercio de la totalidad. En breve se van a enterar de que son un cuarto porque van a venir alguno que otro RIGI por hasta US$ 50.000 millones" , afirmó el funcionario.

Durante su presentación, el ministro sostuvo que los proyectos ya aprobados representan solo una parte del total previsto y anticipó que habrá nuevas inversiones en el corto plazo. La cifra mencionada corresponde a los anuncios que, según indicó, se conocerán próximamente.

Caputo también se refirió a la relación de los argentinos con la moneda nacional y las instituciones. " Nos han estado haciendo bullying por años" , confesó ante empresarios, al vincular ese temor con las experiencias económicas de las últimas décadas, incluido el corralito.

Aseguró que el Gobierno busca reconstruir el país y sostuvo que, aunque la Argentina no atravesó una guerra en los últimos 25 años, desde el punto de vista económico e institucional "ha sido arrasada" .

"Argentina ha sido arrasada", aseguró Caputo. N/A

El origen de las crisis, según el ministro

El mandatario consideró que las crisis económicas argentinas no fueron inevitables: "Argentina nunca evitó una crisis, siempre que tuvo una situación económica complicada cayó". Además, agregó: "Detrás de cada episodio hubo una decisión política por no resolver los problemas de fondo".

En ese sentido, sostuvo que faltó determinación para corregir los desequilibrios estructurales y remarcó que la política les inculcó "ese temor" a los ciudadanos respecto de la moneda y las instituciones.

Qué dijo sobre la industria

El ministro también abordó la situación del sector industrial. Afirmó que durante gobiernos anteriores, aun con precios más altos para los consumidores argentinos en comparación con otros países, la industria cayó 10%.

Caputo extendió ese diagnóstico al comercio y la construcción y aseguró que "nos debemos haber gastado casi 15 puntos del producto y no heredamos las autopistas europeas". Para concluir, indicó que la construcción retrocedió 1% y cuestionó el destino de esos recursos.