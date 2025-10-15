Luego del desplome, los bonos y las acciones rebotan en Wall Street

El mercado cotiza al alza luego de la fuerte caída del martes debido a la falta de precisiones acerca de la ayuda financiera que brindará Estados Unidos.

Luego de cerrar en rojo la rueda de ayer tras la reunión entre el presidente Javier Milei y el mandatario estadounidense, Donald Trump, los mercados rebotan tanto en Wall Street como en la plaza local. En Nueva York, los bonos suben muestras subas de hasta 2,1% y los ADRs hasta un 5,9%.

En Wall Street, la deuda soberana muestra subas generalizadas y es impulsada por el Bonar 2035 (+2,1%). Mientras que los bonos bajo legislación local también se pintan de verde y es traccionada por el Boanr 2041 (+2,2%).

Acciones En la plaza local, el Merval sube 2,7%. Mientras que las acciones del panel líder muestran subas generalizadas.

Mientras que los papeles argentinos que cotizan en Wall Street registran mayoría de subas. Lideran los incrementos los ADRs de Bioceres (+5,9%), Supervielle (+3,7%) y Pampa Energía (+3%).