Luego del desplome, las acciones repuntan hasta 10% en Wall Street y los bonos rebotan 1,3%

Luego de cerrar en rojo la rueda de ayer tras la reunión entre el presidente Javier Milei y el mandatario estadounidense, Donald Trump, los mercados rebotan tanto en Wall Street como en la plaza local. En Nueva York, los bonos suben muestras subas de hasta 2,1% y los ADRs hasta un 5,9%.

En Wall Street, la deuda soberana muestra subas generalizadas y es impulsada por el Bonar 2035 (+1,4%). Mientras que los bonos bajo legislación local también se pintan de verde y es traccionada por el Global 2046 (+2,2%).

En la plaza local, el Merval sube 2%. Mientras que las acciones del panel líder muestran subas generalizadas, impulsadas por Central Puerto (+6,8%), Supervielle (+3,6%) y Edenor (+3,2%).

Mientras que los papeles argentinos que cotizan en Wall Street registran mayoría de subas. Lideran los incrementos los ADRs de Bioceres (+10,7%), Central Puerto (+8,7%) y Edenor (+3,1%).

El riesgo país subió 10% en la jornada de ayer y cerró en 1.026 puntos básicos. Así, el índice que elabora el JP Morgan volvió a ubicarse por encima de los 1.000 puntos, luego de ubicarse por debajo de ese umbral el viernes pasado tras conocerse la intervención del Tesoro de EE.UU. en el mercado cambiario.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista se mantiene estable y cotiza a $ 1.374, mientras que en el segmento minorista el tipo de cambio se vende a $ 1.415. El dólar blue sube a $ 1.455.

Por el lado de los tipos de cambio financieros, muestran pequeñas bajas. El MEP opera a $ 1.437,3 y el CCL a $ 1.466,8.