El ex director para el hemisferio occidental del FMI, Claudio Loser se refirió a las altas tasas de interés que se pusieron en Argentina hace casi 2 años, “una tasa de interés tan alta es imposible mantener por muchos años, espero que a fines de año o principio del que viene se note una mejora importante porque no es sostenible una tasa al 60%” y agregó “evidentemente son tazas de crisis que no pueden ayudar a la Argentina a menos que se vayan reduciendo lentamente porque si fueran bajadas a 20%, no solo los extranjeros sacarían su dinero sino también los argentinos y representaría una crisis muy grave”, en diálogo con Andrés Lerner en "Salvemos Kamchatka" por FM La Patriada.

A su vez, Loser analizó la relación del Fondo con el Macrismo y negó que el ente esté sosteniendo la campaña del oficialismo, “en este momento el fondo apoya lo que está haciendo este gobierno y ha puesto un montón de dinero, han hecho críticas sobre la situación vulnerable pero hay que entender que están trabajando en equipo” y acotó que “esto no quiere decir que si cambia el gobierno no pueda seguir la colaboración como dice la oposición, el fondo está tremendamente acostumbrado a cambios de gobierno e incluso en mi experiencia se ha podido pasar de uno a otro sin demasiado sobresalto”. “Ha habido un proceso de entendimiento con el gobierno de Macri y hay que ver como sería con un gobierno con una orientación diferente”, remarcó.

El economista hizo alusión al precio del dólar y le respondió al candidato presidencial del Frente de Todos, “es bueno que el dólar acompañe a la inflación pero yo no diría que está atrasado, no puede hacerse una comparación de este tipo, hoy está atrasado con respecto a hace 3 o 4 meses pero la Argentina se está volviendo competitiva” y añadió, “que Alberto Fernández diga que el dólar está atrasado cuando fue lo típico en el período 2010-2015 es incorrecto, está en rangos razonables dentro de las bandas”.

Para cerrar sostuvo que “después de las elecciones habrá que ver, si continua este gobierno va a haber más tranquilidad y no pienso que el dolar suba tanto pero si hay un cambio importante en la orientación del gobierno entonces si puede saltar el dólar oficial o el paralelo”, además, “hay expectativas de que vaya a la suba hacia fin de año, evidentemente el elemento cíclico de la cosecha y las liquidaciones afecta”, concluyó Loser.