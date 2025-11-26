Los jóvenes profesionales piden flexibilidad, mejores salarios y menos rigidez en el trabajo

En un contexto de fuertes transformaciones tecnológicas y sociales, los jóvenes profesionales argentinos dejaron en claro qué esperan del mundo corporativo. Así lo muestra el informe “No sos vos, soy yo”, presentado por IDEA Joven, que relevó las opiniones y expectativas de más de 500 trabajadores de hasta 40 años.

El estudio confirma que el sector empresarial continúa siendo un camino valorado por la mayoría: los encuestados califican con cuatro sobre cinco la posibilidad de desarrollar su carrera dentro de una compañía. Incluso, cuatro de cada diez aseguran que seguirían trabajando en relación de dependencia aun sin necesidad económica, impulsados por la satisfacción profesional y las oportunidades de aprendizaje.

Sin embargo, la demanda por mejores salarios aparece como el primer punto de tensión. Una parte creciente de los jóvenes busca diversificar sus fuentes de ingresos: el 21por ciento ya desarrolla actividades paralelas como emprendimientos, docencia o trabajos freelance, mientras que otro 24 por ciento está evaluando cómo hacerlo.

La relación con la presencialidad continúa siendo un tema sensible para las nuevas generaciones. Aunque hoy predomina el esquema híbrido, el 52 por ciento de los jóvenes profesionales considera ideal un modelo flexible, donde la asistencia a la oficina responda a necesidades reales y no a obligaciones formales.

La productividad, según ellos, no depende de estar en un escritorio: tres de cada cuatro sostienen que la presencialidad no la mejora y el 94 por ciento cree que el desempeño debe medirse por objetivos y no por horas trabajadas ni visibilidad física.

Si tuvieran la posibilidad de modificar algo de inmediato, la respuesta es casi unánime: mejores salarios. Le siguen la reducción de la rigidez organizacional y la mejora en los canales de comunicación interna. No obstante, un grupo significativo afirma que no cambiaría nada, lo que evidencia experiencias laborales muy diversas aun dentro de la misma franja generacional.

Habilidades para el futuro y percepciones sobre liderazgo

El relevamiento también explora qué competencias consideran claves para su futuro profesional.

- Entre los 20 y 30 años, se destacan las habilidades interpersonales y de liderazgo.

- En el segmento de 31 a 40, ganan peso las habilidades digitales y tecnológicas.

En conjunto, el 58 por ciento siente que su empleo actual los prepara para los desafíos que vienen.

Respecto del liderazgo, seis de cada diez encuestados confían en quienes toman decisiones en sus empresas, y la mayoría percibe que la cultura organizacional está alineada con sus valores. La relación con el jefe o jefa sigue siendo un aspecto influyente: para el 57 por ciento pesa en la decisión de permanecer o no en una organización, aunque solo el 36 por ciento la considera determinante.

En términos de bienestar laboral, los jóvenes describen un ritmo “moderadamente sostenible”. Para mejorar, señalan como claves:

- Mayor uso de tecnología y simplificación de procesos,

- Claridad en proyectos, objetivos y prioridades,

- Más flexibilidad horaria,

- Espacios de conversación y feedback.

Para Bautista Stegmann, presidente de IDEA Joven y Chief of Staff South Cone en Danone, los resultados representan una hoja de ruta para las organizaciones. “El estudio muestra que los jóvenes valoran el aprendizaje, la flexibilidad y los buenos liderazgos, pero también una demanda por mejores ingresos y estructuras menos rígidas. Conocer su visión es fundamental para atraer y retener talento”, afirmó.