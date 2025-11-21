Los camioneros cerraron una nueva paritaria: cuánto cobran en diciembre con aguinaldo

El sindicato de Camioneros acordó una actualización salarial en paritarias que impactará directamente en los sueldos de diciembre de 2025. El entendimiento, firmado con las cámaras empresariales del transporte, contempla un aumento para fin de año, sumado al pago del aguinaldo , lo que refuerza los ingresos de miles de trabajadores del sector.

El convenio establece un incremento del 1% para diciembre como parte de un esquema de subas mensuales que comenzó en septiembre y continuará hasta febrero de 2026. En total, la pauta acumulada asciende al 6,3%, distribuida en distintos tramos.

Como parte del mismo acuerdo, los trabajadores ya habían recibido un bono extraordinario de 25.000 pesos en septiembre. Además, se fijó el pago de una asignación especial de 840.000 pesos, que será abonada en cuatro cuotas de 210.000 pesos cada una a partir de enero de 2026.

Con las nuevas escalas, un chofer de primera categoría tendrá un básico cercano a los 827.898 pesos en diciembre de 2025. A este monto pueden sumarse viáticos, adicionales por categoría, plus por permanencia en ruta, antigüedad y otros conceptos habituales del sector.

En algunas jurisdicciones, los salarios pueden incrementarse hasta un 40% debido a los coeficientes zonales , que ajustan las remuneraciones en función del costo de vida y condiciones de trabajo de cada región.

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario se liquida tomando como referencia el salario más alto percibido durante el semestre. Por este motivo, si en diciembre el trabajador cobra adicionales que elevan su remuneración, el aguinaldo se calcula sobre esa cifra más alta. Esto permitirá un SAC de fin de año más robusto para gran parte del personal.

La paritaria brinda un marco de previsibilidad hasta febrero del próximo año, ya que deja definidos todos los aumentos mensuales. Sin embargo, el acuerdo contempla una revisión en diciembre para evaluar la evolución de la inflación y ajustar los porcentajes si fuera necesario.

También se acordó una mejora en los aportes destinados a la obra social del gremio, lo que refuerza los recursos del sistema de salud del sector.