Los bonos operan mixtos en Wall Street mientras que las acciones suben en la antesala de las elecciones
Los activos argentinos mantienen la expectativa en Nueva York en la previa electoral.
Con tan sólo una jornada bursátil para la elección del domingo, el mercado se mostró volátil en las ruedas previas de esta semana, alternando subas y bajas. En ese contexto, este viernes los bonos operan mixtos en Wall Street mientras que las acciones operan con subas generalizadas de hasta 2,7%.
Noticia en desarrollo....