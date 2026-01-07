Los bonos en dólares suben tras el anuncio del REPO con bancos internacionales

El Banco Central (BCRA) anunció un REPO con bancos por US$3.000 millones para hacerle frente a los pagos de deuda del viernes. Los bonos reaccionan al alza.

Tras el anuncio del Banco Central (BCRA) de un REPO con bancos internacionales para afrontar los vencimientos del viernes, los bonos argentinos operan con subas generalizadas tanto en Wall Street como en la plaza local.

La deuda soberana en dólares sube hasta 0,3% en Nueva York, impulsada por el Bonar 2041. En la bolsa local, los bonos operan en la misma tónica, con alzas de hasta 0,3%.

El riesgo país baja y se ubica en los 554 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval retrocede 0,7%. Las acciones del panel líder muestran bajas generalizadas, traccionadas por Central Puerto (-2,2%)

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos.