Los bonos argentinos revierten baja incial y operan con mayoría de subas en Wall Street
La expectativa de la jornada se centra en el viaje del Ministro de Economía, Luis Caputo, a Estados Unidos para avanzar con el swap.
En una jornada financiera marcada por la expectativa del viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a Estados Unidos para avanzar en las negociaciones de un swap con el Tesoro de EE.UU, los bonos y acciones operan con mayorías de subas en Wall Street.
Tras abrir con caidas generalizadas, los bonos argentinos revierten bajas y cotizan en su mayoría con subas de hasta un 3,3%, como el caso del Global 2038. Mientras que el Bonar 2035 sube 1,1%.
En tanto, el riesgo país se ubica en los 1.264 puntos básicos.
Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también registran subas generalizadas en la rueda de este viernes. Los ADRs de Bioceres (+3,3) y Globant (+2,7%) traccionan hacia arriba.
El Merval opera a la baja
Mientras que en la plaza local, el Merval cotiza un 0,5% abajo respecto al cierre del jueves y medido en dólares cae 0,3%. Las acciones del panel líder abren en su mayoría con caídas, tracciondas por Cablevisión (-3,4%), Aluar (-1,6%) y Sociedad Comercial del Plata (-1,6%).
La cotización de los dólares
Por su parte, el mercado cambiario comienza la jornada bursátil de este viernes con tranquilidad. El dólar mayorista no presenta movimiento en la apertura y cotiza a $ 1.425, valor del cierre del jueves. El minorista opera a $ 1.450, mientras que el MEP presenta una leve baja y se vende a $ 1.498,6.