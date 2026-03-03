Los activos argentinos operan con bajas en Wall Street arrastrados por el rojo en los mercados globales
Los activos argentinos, tanto los bonos como acciones, cotizan con caídas generalizadas en Wall Street.
Arrastrados por el rojo en Wall Street, los activos argentinos cotizan con caídas generalizadas en Nueva York. Los bonos caen hasta 2,3% y las acciones hasta 13%. En la plaza local, el Merval extiende bajas.
En la rueda de ayer, los bonos argentinos fueron los títulos que mostraron mayor resiliencia entre los mercados emergentes y resistieron la embestida que empujó al resto, con leves subas en trono al 0,1%.
Te Podría Interesar
En la jornada de este martes, y en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, la deuda soberan en dólares opera en rojo, con caídas de hasta 2,3%, traccionada por el Bonar 2038. Los bonos bajo legislación local cotizan en la misma sintonía.
El riesgo país se ubica en 579 puntos básicos.
En Wall Street, el S&P 500 cae 1,5% y el Nasdaq 2%.
Acciones
En la plaza local, el Merval cae 1,3% en pesos. Las acciones del panel líder operan con mayorías en baja, traccionadas por Supervielle (-5,3%).
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street muestran un rojo generalizado, con la mayor caída registrada por el ADR de Supervielle (-13,1%).
A cuánto cotiza el dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.425 en la pizarra del Banco Nación.