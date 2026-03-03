Los activos argentinos operan con bajas en Wall Street arrastrados por el rojo en los mercados globales

Arrastrados por el rojo en Wall Street , los activos argentinos cotizan con caídas generalizadas en Nueva York. Los bonos caen hasta 2,3% y las acciones hasta 13%. En la plaza local, el Merval extiende bajas.

En la rueda de ayer, los bonos argentinos fueron los títulos que mostraron mayor resiliencia entre los mercados emergentes y resistieron la embestida que empujó al resto, con leves subas en trono al 0,1%.

En la jornada de este martes, y en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, la deuda soberan en dólares opera en rojo, con caídas de hasta 2,3%, traccionada por el Bonar 2038. Los bonos bajo legislación local cotizan en la misma sintonía.

El riesgo país se ubica en 579 puntos básicos.

En Wall Street, el S&P 500 cae 1,5% y el Nasdaq 2%.

Acciones

En la plaza local, el Merval cae 1,3% en pesos. Las acciones del panel líder operan con mayorías en baja, traccionadas por Supervielle (-5,3%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street muestran un rojo generalizado, con la mayor caída registrada por el ADR de Supervielle (-13,1%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.425 en la pizarra del Banco Nación.