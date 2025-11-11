Presenta:

Los 11 consejos de Warren Buffett para las inversiones y la vida

Warren Buffet publicó una carta de despedida de su rol de director ejecutivo y presidente de la destacada compañía Berkshire Hathaway. Allí dejó once consejos.

Warren Buffett sigue yendo a trabajar pese a su salud. Foto: Getty Images.

Warren Buffett, la legendaria figura del mundo financiero y líder de Berkshire Hathaway, ha publicado una carta que es ampliamente considerada como su última comunicación oficial en su rol de director ejecutivo y presidente de la compañía. Además de anunciar su retiro activo del escenario público de la empresa, compartió un conjunto de reflexiones personales y consejos de vida.

Los 11 consejos de Warren Buffett para las finanzas y la vida

En su carta, Warren Buffet hizo una enumeración de enseñanzas clave extraídas de su experiencia:

  • Errores Pasados: No te castigues por errores, aprendé de ellos y seguí adelante. Nunca es tarde para mejorar.

  • Elegir Héroes: Elegí a los héroes correctos y seguí su ejemplo. Intentá imitarlos; nunca serás perfecto, pero siempre podés ser mejor.

  • El Obituario: Decidí cómo querés que sea tu obituario y viví tu vida para merecerlo.

  • La Amabilidad: La grandeza no proviene de acumular dinero, publicidad o poder. Cuando ayudás a alguien, ayudás al mundo. La amabilidad no tiene costo pero también es invaluable.

  • Regla de Oro: La Regla de Oro es una excelente guía para comportarse (tratar a los demás como se desea ser tratado).

  • Trato Igualitario: Tener presente que la persona encargada de la limpieza es tan humana como el presidente del directorio.

  • Caída de Acciones: No desesperes si el precio de la acción cae 50% u otra cifra importante; Estados Unidos y las acciones de Berkshire se recuperarán.

  • Directores Atentos: Los directores de una empresa deben estar atentos y hablar cuando sea necesario, especialmente si un CEO o ejecutivo sufre enfermedades incapacitantes.

  • Agradecer a EE. UU.: Agradecé a Estados Unidos por las oportunidades, aunque la distribución de recompensas a veces sea injusta.

  • Fracasos y Decepciones: No temas a fracasos o decepciones; son inevitables. Simplemente intentá mejorar lo que logran el gobierno o la filantropía privada.

¿Qué dice la carta de despedida de Warren Buffett?

A sus 95 años, Buffett cierra una era de liderazgo y transparencia en una de las empresas más influyentes de Estados Unidos.

  • El magnate expresó: “Ya no estaré escribiendo el informe anual de Berkshire ni hablando durante horas en la reunión anual”, utilizando la frase popular de Reino Unido: “Voy a ‘callar’”.

  • A pesar de tener dificultades para leer y moverse, Buffett aseguró que, para su sorpresa, se siente bien y sigue acudiendo a la oficina cinco días a la semana para trabajar con personas excepcionales.

  • El inversor agradeció haber formado parte del contexto estadounidense, aunque reconoció que la distribución de las recompensas sociales "no siempre resulta justa para todos".

  • Buffett se enfocará ahora en la correspondencia personal y en el acompañamiento, desde un lugar menos visible, de quienes asuman el desafío de conducir Berkshire Hathaway.

