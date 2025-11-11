Los 11 consejos de Warren Buffett para las inversiones y la vida

Errores Pasados: No te castigues por errores, aprendé de ellos y seguí adelante. Nunca es tarde para mejorar.

Elegir Héroes: Elegí a los héroes correctos y seguí su ejemplo. Intentá imitarlos; nunca serás perfecto, pero siempre podés ser mejor.

El Obituario: Decidí cómo querés que sea tu obituario y viví tu vida para merecerlo.

La Amabilidad: La grandeza no proviene de acumular dinero, publicidad o poder. Cuando ayudás a alguien, ayudás al mundo. La amabilidad no tiene costo pero también es invaluable.

Regla de Oro: La Regla de Oro es una excelente guía para comportarse (tratar a los demás como se desea ser tratado).

Trato Igualitario: Tener presente que la persona encargada de la limpieza es tan humana como el presidente del directorio.

Caída de Acciones: No desesperes si el precio de la acción cae 50% u otra cifra importante; Estados Unidos y las acciones de Berkshire se recuperarán.

Directores Atentos: Los directores de una empresa deben estar atentos y hablar cuando sea necesario, especialmente si un CEO o ejecutivo sufre enfermedades incapacitantes.

Agradecer a EE. UU.: Agradecé a Estados Unidos por las oportunidades, aunque la distribución de recompensas a veces sea injusta.