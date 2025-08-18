Inversiones: las últimas jugadas del legendario inversor Warren Buffett

Quizás sea su “the last dance“. Lo cierto es que el emblemático y legendario inversor Warren Buffett develó los últimos movimientos de su fondo Berkshire Hathaway (BH). Según la información presentada a la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), el fondo del conocido como el "Oráculo de Omaha" entre los principales cambios que presenta la cartera de inversiones se destaca la compra de la aseguradora UnitedHealth, así como la reducción de su posición en destacadas compañías como Apple o Bank of America (BofA).

Los registros de la SEC dan cuenta que compró más de 5 millones de acciones de la compañía de seguros médicos por un valor de unos US$1.600 millones. La operación se llevó a cabo a fines de junio pasado, y supone la vuelta de BH a la firma de seguros, en la que ya tuvo una participación en 2006 y 2009. Es probable que la apuesta sea una de las últimas bajo la supervisión de Buffett, su último baile, mientras se prepara para dejar el cargo de CEO.

Cabe señalar que, la nueva apuesta de Warren Buffett por UnitedHealth sorprendió al mercado, dada la reputación actual de la compañía, cuyas acciones acumulaban una caída de casi el 50% en lo que iba de año hasta que se conoció el movimiento de Buffett que propició la recuperación de UnitedHealth en la bolsa.

Ocurre, según comentan los analistas, que la mayor aseguradora de salud privada de Estados Unidos se convirtió en el blanco de las críticas por el aumento de los costos de la atención médica , es más, en la actualidad enfrenta una investigación del Departamento de Justicia sobre sus prácticas de facturación de Medicare, lo cual parece no haberle importado a Warren Buffett . Como así tampoco parece haberlo hecho que el mes pasado la aseguradora presentó perspectivas muy por debajo de las estimaciones de Wall Street , lo que afectó aún más a las acciones. Quizá vea a la compañía como una "ganga", tras su fuerte descenso bursátil este año. Veremos.

Pero además de UnitedHealth, el fondo BH hizo otras jugadas en el último trimestre: compró pequeñas participaciones en el fabricante de acero Nucor, la empresa de publicidad exterior Lamar Advertising y la empresa de seguridad Allegion. Asimismo, BH también recuperó su presencia en las constructoras de viviendas Lennar y DR Horton.

Por otro lado, Warren Buffett redujo en el último trimestre sus posiciones en Bank of America y Apple. En el caso del gigante tecnológico, recortó su participación en aproximadamente un 7%, aunque sigue siendo una de sus principales apuestas. Al respecto, cabe destacar que las mayores posiciones de Berkshire Hathaway al final del segundo trimestre eran Apple, American Express, Bank of America, Coca Cola y Chevron.

En las últimas semanas, había gran expectativa por conocer la información de BH a la SEC, porque se sospechaba que Buffett había vuelto a desplegar una de sus maniobras favoritas: comprar en silencio, amparado en un privilegio regulatorio que le permite ocultar el nombre de un valor mientras lo acumula. Todos quería saber quiénes el destino de unos US$4.800 millones del fondo BH. Claro que, como saben los más avezados hombres de Wall Street, a veces, en la bolsa el silencio es a veces la forma más ruidosa de actuar. Por eso le reconocen Buffett que con la serenidad que lo caracteriza logra armar una posición de largo alcance sin levantar sospechas. Lo que pasa es que, en los últimos dos trimestres, se tejió un mito en el mercado sobre unos US$4.800 millones. Ocurre que BH elevó el valor contable de sus tenencias en la categoría "comerciales, industriales y otras" en cerca de US$4.760 millones, 2.000 millones en el primero y 2.800 millones en el segundo trimestre. Los especialistas en monitorear a Buffett y al fondo BH señalan que históricamente, cuando solicita tratamiento confidencial a la SEC es porque está tejiendo una compra sustancial que requiere discreción para evitar que el mercado reaccione antes de tiempo. Según explican, no se trata de ocultar, sino de proteger el precio mientras se completa la jugada. Lo que siempre saben es que Buffett compra calidad, pero no a cualquier precio, si puede entrar cuando el mercado bosteza, mejor.

Ponen como ejemplo la jugada del 2022 cuando hizo compras silenciosas de la petrolera Occidental Petroleum, revelación parcial meses después y acumulación acelerada hasta convertirse en uno de los mayores accionistas. Explican que el tratamiento confidencial es el candado perfecto para mantener esta estrategia de ir engrosando la categoría contable correspondiente, dejando que los observadores atentos detecten el rastro sin poder identificar la presa.