YPF le compra a Total su participación en La Escalonada y Rincón de la Ceniza

YPF cerró un acuerdo para quedarse con la participación de Total Austral en dos bloques estratégicos de Vaca Muerta —La Escalonada y Rincón La Ceniza— y reforzar así su plan de expansión en petróleo y gas no convencional.

YPF acordó con Total Austral la compra del 100% de las acciones de la sociedad titular de su participación en los bloques no convencionales La Escalonada y Rincón La Ceniza ubicados en Vaca Muerta.

Una vez cumplidas ciertas condiciones precedentes, YPF pasará a ser dueña de la sociedad que tendrá el 45% de los derechos de dichos bloques, junto a Shell Argentina (45%) y G&P (10%).

Ambos bloques cuentan con concesiones de explotación no convencional vigentes hasta 2051 y representan activos claves para la estrategia de crecimiento de YPF en Vaca Muerta.

La Escalonada es un bloque productor de crudo de primera clase que le permitirá a la compañía aumentar su producción actual y generar sinergias para potenciar el desarrollo del Hub Norte de Vaca Muerta.

Por su parte, Rincón de La Ceniza se encuentra ubicado en la ventana de gas húmedo de Vaca Muerta, con potencial estratégico para el desarrollo del proyecto Argentina LNG.