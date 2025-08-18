Cerraron más de 15.000 empresas y hay más de 220.000 trabajadores menos con empleo registrado

Desde que asumió Javier Milei como presidente hubo una fuerte caída tanto de empresas empleadoras como de trabajadores registrados . Según un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) , con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en la comparación entre noviembre de 2023 y mayo de 2025 hubo una disminución de 15.564 empleadores con trabajadores con empleo registrado , pasando de 512.357 a 496.793, un 3% menos.

Este dato explica el balance entre cierre de empresas y apertura de nuevas unidades y toma en cuenta sólo las que tienen empleados registrados, lo que da una pauta de que la mortandad de empresas es mucho mayor.

Además, en el mismo período, el desempleo aumentó en la formalidad. La cantidad de trabajadores registrados se redujo un 2,27%, lo que representa una pérdida de 223.537 puestos de trabajo, al pasar de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.633.636 en mayo de 2025.

El sector de Transporte y Almacenamiento fue el más afectado, con una pérdida de 4.094 empleadores y del 10,4% del total del rubro. Otras sectores con fuertes pérdidas fueron Servicios inmobiliarias con una caída de 2.617 (-8,8% del total), Comercio por mayor y menor perdió 2.387 empleadores, Servicios profesionales, científicos y técnicos 1.783 y Construcción registró una reducción de 1.669 empleadores (-7,7% del total del sector).

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de Administración pública con una reducción de 98.653 trabajadores, le siguen Construcción (-80.873), Servicios de transporte y almacenamiento (-54.935) e Industria manufacturera (-39.016).

En términos relativos, el sector más afectado fue Construcción, con una caída del 16,9% en la cantidad de trabajadores registrados y Servicios de transporte y almacenamiento con una retracción del 10,3%.

Empresas pymes y grandes afectadas por igual

Si bien es cierto que las empresas empleadoras que cerraron son el 99,7% del total, con 15.515 casos versus las 49 empresas con más de 500 empleados. Sin embargo, representan en el primer caso el 2,71%, del total de empresas con menos de 500 empleados y del 3,04% en el segundo caso.

trabajadores

No obstante, fueron las empresas más grandes las que despidieron más empleados en términos absolutos y relativos. Al analizar la pérdida de empleo registrado según el tamaño de las empresas, se observa que la mayor expulsión de trabajadores se concentró en las firmas de gran porte, con el 74%, equivalente a 165.625 puestos, con el 3,46% del total de los empleos del segmento.

En contraste, las empresas con menos de 500 empleados redujeron sus plantillas en 57.912 trabajadores, lo que representa el 26% del total de empleos perdidos, pero el 1,14% del total de los trabajadores registrados en el segmento pymes.