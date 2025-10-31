Llega Papá Noel y el Gobierno bajó impuestos a la importación para que haya juguetes más baratos

Una queja reiterada de los argentinos tiene que ver con los precios de los productos en el mercado local. No importa cuáles sean, si se los compara con los importados de otros países, en la mayoría de los casos van a ser más altos. El Gobierno decidió meter mano en un rubro clave para las Fiestas.

Esto alcanza a autos, motos, indumentaria, electrónicos. El "costo argentino" hace que sean más caros , en gran medida, tiene que ver con la alta carga impositiva, pero también por una economía cerrada con alto nivel de protección.

A pocas semanas de la Navidad y de la llegada de Papá Noel o los reyes Magos, se dispuso una medida que va a tener impacto en un período de alta demanda estacional.

Para aumentar la oferta local y reducir los precios para los consumidores, el Gobierno Nacional redujo a 20% los aranceles de importación de 14 categorías de juguetes que hasta ahora tributaban 35%. De esta manera, quedan alineados con el nivel del MERCOSUR.

Por medio del decreto 781/2025, se redujeron los aranceles de triciclos; patinetas; juguetes con ruedas; muñecas y muñecos; coches para muñecas y muñecos; y rompecabezas; entre otros juguetes.

"Hace 13 años se habían incrementado arbitrariamente los aranceles por encima del nivel del MERCOSUR (20%) con fines recaudatorios y de protección de la industria local, lo que desalentó las importaciones y redujo la competencia y las inversiones, aumentando precios y empeorando la calidad de los productos ofrecidos en el mercado", según informó la Secretaría de Industria en un comunicado en el que también realiza un comparativo de precios con otros países.

Juguetes caros

En una comparativa regional, se observa que Argentina es el país con los juguetes más caros. Por ejemplo, el mismo modelo de muñeco transformable de una franquicia internacional cuesta $60.000 en Argentina, mientras que el precio de ese mismo juguete en Colombia es de cerca de $40.000 (33% más barato), en Brasil y Chile, $20.000 (67% más barato) y en México, $15.000 (75% más barato).

Los resultados son similares si se comparan bloques de construcción para niños. El mismo modelo que en Argentina se consigue por $50.000, cuesta entre $25.000 (50% más barato) y $35.000 (30% más barato) en Chile, México y Colombia.

En el caso de una muñeca de una franquicia que se vende a $50.000 en Argentina, en Brasil cuesta $35.000 (30% más barato), en Colombia, $40.000 (20% menos) y en Chile, $45.000 (10% menos).

Incluso juguetes que no pertenecen a franquicias internacionales, como patines infantiles de similares características, que en Argentina cuestan $87.000, en Brasil, Chile y Colombia se consiguen por valores cercanos a los $50.000 (42,5% más baratos).

Por otra parte, el decreto actualiza la Lista Nacional de Excepciones al arancel del MERCOSUR, incluyendo las baterías con acumuladores interconectados de hasta 18 módulos y de tensión máxima de hasta 2.500 V por módulo, con un arancel de importación del 0%.

El objetivo es facilitar el desarrollo de proyectos energéticos y alinear la descripción arancelaria de las baterías con la disponibilidad internacional de este tipo de equipos, en el marco de la Convocatoria Abierta Nacional e Internacional “Almacenamiento AlmaGBA”.