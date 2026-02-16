Llega a la Argentina una propuesta de spa capilar japonés: de qué se trata

En un mercado de franquicias que privilegia modelos de negocio probados y propuestas diferenciales, la prepara su llegada a la Argentina con una apuesta clara: posicionarse como referente del spa capilar premium en el país.

La marca, nacida en Málaga en diciembre de 2023, se convirtió en uno de los casos de crecimiento más acelerados dentro del segmento de bienestar en Europa. En menos de un año logró superar los 75 spas operativos en cuatro países europeos y vender más de 70 franquicias a nivel global, con presencia en Ecuador, Perú, México, India y ahora Argentina.

El corazón del proyecto es el head spa japonés, un ritual de bienestar integral que combina técnicas tradicionales de masaje craneal con aromaterapia, hidroterapia y protocolos sensoriales diseñados para inducir relajación profunda. La propuesta apunta tanto al cuidado capilar como a la reducción del estrés y la experiencia sensorial.

Más allá del diferencial experiencial, la compañía estructuró un esquema de franquicia estandarizado, con procesos operativos definidos y una estructura que busca facilitar la gestión diaria del local. El modelo combina unidades propias y franquiciadas, lo que le permitió validar la rentabilidad desde la operación directa antes de escalar en nuevos mercados.

Para la Argentina, la Inversión inicial estimada ronda los US$50.000, incluyendo el canon de ingreso, la imagen corporativa y el equipamiento completo. El formato requiere locales de entre 80 y 90 metros cuadrados, con tres cabinas de atención y un equipo aproximado de cinco empleados.

El contrato se extiende por cinco años, con exclusividad territorial, regalías del 5% sobre la facturación bruta y un canon mensual de comunicación.

Según proyecciones de la compañía, cada unidad podría alcanzar una facturación mensual cercana a los US$ 18.000, con un ticket promedio estimado en torno a los US$55 y un margen operativo superior al 40%. En ese escenario, el recupero de la inversión se proyecta entre 12 y 14 meses, sujeto a la ubicación y al nivel de ocupación.

Córdoba, primer paso en el país

La primera apertura está prevista en Córdoba, ciudad elegida por su dinamismo y su perfil de consumo orientado a servicios premium. En paralelo, la empresa avanza en negociaciones para instalarse en Buenos Aires y analiza futuras plazas como Rosario y Mendoza, bajo un esquema de crecimiento progresivo.

La llegada de Japanese Head Spa se produce en un contexto en el que el sistema de franquicias en la Argentina mantiene una expansión cercana al 10% anual y cerraría 2025 con casi 60.000 puntos de venta activos. Dentro de ese universo, el segmento de estética, salud y bienestar se posiciona entre los más dinámicos, impulsado por la demanda de experiencias vinculadas al cuidado personal y la salud integral.

En ese escenario, la compañía española buscará replicar en el país un modelo que ya mostró resultados en Europa y otros mercados latinoamericanos, con el objetivo de instalar el head spa japonés como una categoría propia dentro del negocio del bienestar premium.