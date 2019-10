Las claves del cepo: qué se puede hacer y qué no con el dólar

Con el resultado electoral ya definido, el Banco Central endureció el cepo y restringió la compra para los particulares a 200 dólares por mes. Hasta ahora, y luego de las medidas adoptadas tras las PASO, el tope mensual era de 10.000 dólares.

"Ante el grado de incertidumbre actual, el directorio del BCRA decidió tomar este domingo una serie de medidas para preservar las reservas del Banco Central. Las medidas anunciadas son transitorias, hasta diciembre de 2019", aseguraron desde la entidad en un comunicado.

El presidente del BCRA, Guido Sandleris, brindó una conferencia de prensa esta mañana en la que explicó el alcance de las nuevas medidas. "El nuevo límite será de U$S 200 mensuales a la compra de dólares para personas físicas con cuenta bancaria y de U$S 100 a la cantidad de dólares que pueden ser comprados en efectivo", detalló Sandleris, quien aclaró que ambos montos "no son acumulativos".

En cuanto a los requisitos para acceder a la compra de dólares, Sandleris indicó que sólo será necesario presentar el DNI a la hora de realizar la transacción.

Además, el presidente del BCRA destacó que "el resto del esquema cambiario se mantiene sin modificaciones" y aseguró que "no hay restricciones para los viajes al exterior y en las extracciones de dinero en el exterior con tarjetas de débito cuenta como si fuera una extracción acá".

"Las medidas no afectan el comercio exterior o el pago de deudas", agregó Sandleris, quien anticipó que podría haber una baja en la tasa de interés si la inflación baja con respecto al mes anterior.

Sandleris añadió que mantendrá diálogo con el equipo de Alberto Fernández y que el objetivo de las medidas es proteger las reservas que quedan. La conferencia del presidente del BCRA se llevó a cabo antes del desayuno entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, previsto para las 10 de la mañana en la Casa Rosada.

Según la Comunicación "A" 6815, publicada este lunes en el Boletín Oficial, las excepciones para el límite impuesto por el BCRA incluyen a los organismos internacionales o instituciones "que cumplan funciones de agencias oficiales de crédito a la exportación", las representaciones diplomáticas y otros organismos internacionales en el país y las transferencias al exterior a nombre de beneficiarios de jubilaciones o pensiones abonadas por la Anses (siempre que el destino sea una cuenta propia).

También quedarán afuera los fondos provenientes de préstamos hipotecarios entregados por entidades financieras locales, incluyendo operaciones en el marco del plan Procrear.