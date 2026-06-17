La sucursal mendocina de Libertad no consigue comprador: qué pasa con sus empleados

A solo tres meses de la venta y a dos semanas del cierre temporal de Híper Libertad , la sucursal mendocina, una de las únicas dos que no fueron incluidas en la operatoria, sigue en venta, pero sin comprador. Pero más allá de esa incertidumbre, tanto la tienda como los locales comerciales y otros servicios que funcionan en el complejo de Godoy Cruz continúan con su operación.

Asimismo, la situación de los más de 60 trabajadores que tiene el grupo de origen cordobés en Mendoza, de acuerdo a lo informado por el Centro Empleados de Comercio, es de total normalidad, sin atraso de los pagos ni reducción de jornadas.

Cuando Grupo Libertad anunció en el mes de marzo la venta de 12 de sus hipermercados a La Anónima, la sucursal de Mendoza quedó fuera de una de las operaciones más importantes que registró el retail argentino en los últimos años. Mientras las tiendas de Córdoba, Tucumán, Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero pasaron a formar parte del grupo liderado por Federico Braun, el establecimiento ubicado en Godoy Cruz continuó bajo la administración de la compañía de origen cordobés.

Desde entonces, el futuro del hipermercado mendocino ha estado rodeado de versiones sobre posibles compradores. Sin embargo, hasta el momento no existe una definición concreta y el negocio continúa operando bajo la razón social Libertad SA. “Se han presentado varias empresas, incluso algunas locales, pero no se llegó a un acuerdo con ninguna”, explicó Fernando Ligorria, secretario general del CEC Mendoza.

Según detalló el dirigente gremial, durante los últimos meses la empresa avanzó en un proceso de reducción de stock e inventario que alimentó las especulaciones sobre una eventual venta. La sucursal incluso permaneció cerrada durante dos días para realizar esas tareas.

La sucursal de Mendoza de Libertad se encuentra en la mira en medio de los despidos en San Juan y Misiones.

No obstante, la tienda volvió a abrir con normalidad y actualmente mantiene el abastecimiento de productos mediante un acuerdo comercial con Cuchermercados, una cadena supermercadista de Corrientes que recientemente adquirió la sucursal de Libertad en Chaco. “Vinieron, estudiaron todo, pero no llegaron a un acuerdo. Lo único que han hecho hasta ahora es proveer mercadería”, señaló Ligorria.

Además, el área de carnicería comenzó a operar a través de un convenio con la firma mendocina Carnes de Mi Campo, en el marco de una estrategia de tercerización de algunos servicios y provisiones.

Por ahora no existen plazos definidos para una eventual venta ni información oficial sobre posibles interesados. Tampoco está claro si Cuchermercados avanzará en algún momento con una oferta formal para quedarse con el establecimiento mendocino.

Sin impacto sobre el empleo

Más allá de la incertidumbre sobre el destino final del establecimiento, desde el sindicato remarcan que la situación laboral permanece estable. “Los empleados están al tanto de todo lo que ocurre. No han dejado de cobrar sus salarios, no hubo reducción de jornada ni modificaciones en las condiciones laborales”, afirmó Ligorria.

Actualmente, alrededor de 64 trabajadores continúan desempeñándose en el hipermercado mendocino. El dirigente también aclaró que todos los empleados mantienen su vínculo contractual con Libertad SA y que no existe ninguna modificación formal respecto de la estructura de la empresa.

El negocio inmobiliario, la apuesta de Grupo Libertad

La permanencia de la sucursal mendocina bajo la órbita de Grupo Libertad responde, en parte, al proceso de redefinición estratégica que inició la compañía tras la llegada del Grupo Calleja, propietario de la cadena salvadoreña Súper Selectos.

La operación cerrada con La Anónima incluyó la transferencia de 12 hipermercados, un centro logístico y más de 1.600 empleados. El objetivo fue permitir la expansión de la cadena patagónica en el centro y norte del país, mientras que Grupo Libertad concentró sus esfuerzos en el desarrollo de su negocio inmobiliario y la gestión de los centros comerciales Paseo Libertad.

En Mendoza, esa estrategia se refleja en la continuidad del paseo comercial que funciona junto al hipermercado. Locales gastronómicos, comercios de distintos rubros y espacios deportivos continúan operando normalmente. “La empresa sigue administrando todo lo relacionado con el negocio inmobiliario. El predio sigue siendo de Libertad y continúa obteniendo ingresos a través de los alquileres”, explicó Ligorria.