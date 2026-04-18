La semana de cuatro días: ¿utopía sindical o inevitabilidad tecnológica?

Harvard Business Review se pregunta esta semana qué es lo que frena la semana laboral de cuatro días. La pregunta es pertinente. La respuesta, sin embargo, no vive en Boston. Vive acá, en nuestra legislación, en nuestra informalidad, en nuestra cultura empresarial y en un debate que todavía no terminamos de dar con honestidad.

El argumento global es conocido, menos días de trabajo no implican menos productividad . Los pilotos internacionales que se vienen desarrollando desde Islandia hasta Japón muestran que, bien implementada, la jornada reducida mantiene o incluso mejora los resultados. No es un cuento sindical. Son datos.

Y ahora OpenAI , nada sospechosa de ser una ONG progresista, acaba de sugerir en un documento de política pública que las empresas prueben la semana de cuatro días como un dividendo de eficiencia derivado de la inteligencia artificial, el tiempo que la IA le ahorra al trabajador debería devolverse al trabajador.

Menos días de trabajo no implican menos productividad. Eso es interesante. Porque cambia el argumento, ya no hablamos de reducir el trabajo por solidaridad social, sino de redistribuir el tiempo que la tecnología libera. Es una lógica distinta. Y en esa lógica, Argentina tiene un problema serio.

Mientras el mundo discute cómo reducir la jornada laboral, Argentina acaba de aprobar en el Senado una reforma que habilita jornadas de hasta doce horas mediante el esquema de banco de horas. En sentido contrario. El Gobierno lo vende como flexibilidad. Los trabajadores lo leen como extensión encubierta de la jornada.

El resultado es que estamos yendo hacia más horas formales posibles, mientras el mundo desarrollado debate cómo trabajar menos sin perder ingresos.

semana El argumento global es conocido, menos días de trabajo no implican menos productividad. Archivo.

Acá está el nudo del problema argentino. No podemos tener esta conversación de forma seria mientras el 40% del empleo es informal. La semana de cuatro días como política pública exige que haya semana laboral registrada primero. Si no hay contrato, no hay jornada. Si no hay jornada, no hay reducción que valga.

La informalidad no es solo un drama en sí misma, es también el obstáculo estructural para cualquier avance en materia de calidad del empleo. Soy Magíster en Inteligencia Artificial Aplicada a la Justicia. Y desde ese lugar digo esto sin romanticismo, la IA ya está reduciendo el tiempo necesario para hacer determinadas tareas. En mi propio trabajo. En las liquidaciones, en el análisis de jurisprudencia, en la redacción de documentos. Lo que antes llevaba horas, hoy lleva minutos bien usados. Eso es real.

¿Quién usa el tiempo liberado?

La pregunta que nadie se hace todavía en serio es: ¿a quién le queda ese tiempo liberado? Históricamente, la respuesta ha sido, al capital. La productividad sube, el salario no. El tiempo ganado se convierte en más producción, no en más descanso.

La semana de cuatro días es, en el fondo, una disputa sobre ese excedente. Una disputa distributiva. Y en esa disputa, el derecho del trabajo importa. Porque sin norma que lo respalde, ningún empleador va a reducir voluntariamente la jornada si puede no hacerlo. El mercado solo no lo resuelve. Nunca lo resolvió.

No propongo copiar a Islandia. Nuestro tejido productivo es diferente. La pyme argentina no tiene el mismo colchón de productividad que una empresa escandinava. Pero sí hay medidas concretas y posibles, pilotos sectoriales acordados en paritarias, reducción de jornada en el sector público como banco de prueba, incentivos fiscales para empresas que implementen modelos de trabajo reducido sin recorte salarial, y una agenda de formalización del empleo sin la cual cualquier debate sobre calidad laboral es pura decoración.

laboral No podemos tener esta conversación de forma seria mientras el 40% del empleo es informal. Archivo.

La semana de cuatro días llegará

El problema no es que la semana de cuatro días sea imposible. El problema es que estamos discutiendo el techo cuando todavía no terminamos de construir el piso. El estoicismo distingue entre lo que depende de nosotros y lo que no. La tecnología que transforma el trabajo no depende de nosotros. Ya está.

Lo que sí depende de nosotros es cómo regulamos sus consecuencias. Esa es una decisión política, jurídica y ética. Y en esa decisión, los abogados laboralistas, los sindicatos, los empleadores y el Estado tienen roles que no pueden delegar en el algoritmo.

La pregunta es si llegará como conquista ordenada o como caos no regulado. Prefiero la primera opción. Pero para eso hay que querer dar el debate. Hoy, en Argentina, ese debate ni siquiera empezó.

* Juan Pablo Chiesa es abogado especialista en Derecho del Trabajo y Políticas Públicas de Empleo · Magíster en IA Aplicado a la Justicia.