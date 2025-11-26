La producción industrial volvió a caer en octubre y consolida su estancamiento

La producción industrial volvió a mostrar señales de retroceso en octubre. De acuerdo con las estimaciones de la Unión Industrial Argentina ( UIA ), la producción manufacturera habría caído alrededor del 2 por ciento interanual, aunque con una leve mejora mensual del 0,3 por ciento respecto de septiembre. Con estos datos, el sector continúa operando en niveles similares a los del cuarto trimestre de 2024 y 10 por ciento por debajo del promedio de 2022 y 2023, evidenciando un estancamiento prolongado, además de una marcada heterogeneidad entre las diversas ramas productivas.

La actividad vinculada a la construcción fue uno de los sectores más golpeados del año. Aunque los despachos de cemento crecieron 5,4 por ciento mensual, el Índice Construya -que mide la actividad de las principales proveedoras de insumos de esa industria- marcó una caída del 2,2 por ciento, lo que refleja una baja en la venta de insumos para obras privadas. Pese a este repunte puntual en octubre, la producción ligada a la construcción sigue en niveles muy deprimidos y registra caídas superiores al 20 por ciento frente a 2022 y 2023, con una demanda interna todavía debilitada.

En contraste, otros rubros evidenciaron cierto alivio luego del mal desempeño de septiembre. La producción de metales básicos creció 3,5 por ciento, mientras que el complejo metalmecánico mostró un avance de 0,3 por ciento. También aumentó la producción de bebidas, con una suba de 1,6 por ciento, y la de automóviles, con una mejora de 1,2 por ciento impulsada por mayores ventas externas. El patentamiento de maquinaria industrial cayó 8 por ciento en el mes, aunque en el acumulado anual mantiene un crecimiento del 26 por ciento, traccionado por la demanda de maquinaria agrícola tras una buena cosecha.

El comercio bilateral con Brasil también jugó en contra: las exportaciones retrocedieron 6,2 por ciento mensual en octubre. Esta contracción se explicó en parte por la caída de envíos de productos primarios luego del fin de la reducción temporaria de retenciones al complejo cerealero–oleaginoso. Como consecuencia, la liquidación de divisas agroindustriales se desplomó 80 por ciento en el mes.

En paralelo, los datos oficiales de septiembre publicados por el INDEC muestran un retroceso más pronunciado. La producción industrial cayó 0,7 por ciento interanual y se mantuvo prácticamente estable frente a agosto, con una variación mensual de 0,1 por ciento desestacionalizado. Fue el octavo mes consecutivo de baja en la tendencia-ciclo. Entre enero y septiembre, no obstante, la industria acumuló un crecimiento del 3,8 por ciento, resultado del rebote tras los pésimos números de 2024.

La contracara del crecimiento acumulado es la amplitud de las caídas sectoriales en las últimas mediciones. En septiembre, 39 de los 68 subsectores relevados registraron bajas. Entre los sectores más afectados interanualmente se encuentran productos textiles, con una caída de 20,5 por ciento; prendas de vestir, cuero y calzado, con un retroceso de 14 por ciento; productos de metal, con una baja de 11,8 por ciento; y caucho y plástico, con un descenso de 11,1 por ciento. También se verificaron caídas en minerales no metálicos, con una merma de 6 por ciento, y en vehículos automotores, con una disminución de 2,5 por ciento. Según la UIA, estas caídas responden principalmente a la caída del consumo interno, la recesión en la construcción y la mayor competencia de importaciones.

Entre los sectores con mejor desempeño se ubicaron aquellos vinculados a la cosecha, como los de procesamiento de oleaginosas, junto con la refinación de petróleo impulsada por Vaca Muerta y la producción de motos, que se vio favorecida por un mayor acceso al crédito y planes de cuotas. También mostraron mejoras la maquinaria y equipos, con una suba interanual de 4,5 por ciento en septiembre, y los otros equipos de transporte, que tuvieron un fuerte incremento de 16,4 por ciento. En tanto, sectores como farmacéuticos, algunos segmentos de alimentos y el automotriz se mantuvieron estables, aunque sin señales claras de recuperación.

Las mayores incidencias negativas provinieron del rubro prendas de vestir, cuero y calzado, que restó 0,7 puntos porcentuales al nivel general y acumuló tres meses consecutivos de baja. También contribuyeron a la caída las industrias de bienes de capital, con una baja de 5,7 por ciento interanual; las de insumos industriales, con una caída de 1 por ciento; y las de insumos para la construcción, con un retroceso de 5 por ciento. Este último sector se mantiene 20 por ciento por debajo de septiembre de 2023, de acuerdo con el ISAC del INDEC.

En contraste, mostraron subas interanuales las industrias vinculadas a la cosecha, con un incremento de 7,6 por ciento; las de bienes de capital, con una expansión de 4,1 por ciento; y las del consumo masivo, con un avance de 0,2 por ciento, favorecidas por un bajo nivel de comparación luego de la caída de 12,8 por ciento registrada en supermercados en septiembre de 2024.