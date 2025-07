La pobreza en Chile se dispararía al 22,3%: las razones para este fuerte salto

Una canasta básica "saludable" y realista: El informe critica la actual referencia de 2.000 calorías diarias, señalando que en Chile el desafío ya no es el déficit calórico, sino la "ingesta excesiva de alimentos de mala calidad nutricional". La propuesta es clara: adoptar un enfoque de "alimentación saludable" , disminuyendo a la mitad los productos ultraprocesados sin reasignar ese gasto a otros bienes de la canasta.

El peso subestimado del alquiler: Otro punto crítico es cómo se contabilizan los alquileres, especialmente el "alquiler imputado", que no refleja el gasto real de vivienda y ha impedido que miles de hogares sin ingresos monetarios califiquen como pobres. Para corregir esto, la comisión sugiere ignorar el alquiler imputado al calcular ingresos y la línea de pobreza, y en su lugar, establecer dos líneas de pobreza distintas: una para quienes pagan arriendo y otra para quienes no. Además, se propone que el costo del arriendo se reajuste según su evolución específica en el mercado y no por el IPC general.