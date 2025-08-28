La nueva medida que tomó ARCA por las percepciones del IVA
La disposición de ARCA se dio a conocer en las últimas horas y se basa en la ampliación de los plazos para el cómputo de percepciones del IVA. Los detalles.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una medida destinada a dar mayor flexibilidad a los contribuyentes inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado ( IVA). A través de la Resolución General N° 5750/25, se dispuso extender los plazos para imputar las percepciones, lo que permitirá a las empresas adecuarse mejor a sus tiempos administrativos internos.
La medida fue anunciada recientemente en el Boletín Oficial y propone distintos cambios que entrarán en vigencia en el arranque del próximo mes de septiembre.
Te Podría Interesar
Cambios principales con la medida de ARCA
-
Hasta ahora, las percepciones solo podían registrarse en el período fiscal en el que eran practicadas. Con la nueva normativa, que entrará en vigor el 1° de septiembre de 2025, podrán computarse en ese período o en cualquiera de los cinco períodos fiscales siguientes.
También se estableció una excepción: si la operación ocurrió en el período anterior y la percepción se efectuó antes del vencimiento de esa declaración jurada, se permitirá imputarla de manera retroactiva.
En los casos en los que surja un saldo a favor del contribuyente, dicho monto se considerará ingreso directo y podrá utilizarse según lo previsto en la Ley del IVA.
La resolución alcanza a todos los regímenes de percepción contemplados en normativas previas, como los establecidos en las Resoluciones Generales 1603, 2126 y 2408.
Desde ARCA manifestaron que la flexibilización responde a reiterados pedidos de empresas y profesionales de la contabilidad, que reclamaban mayor margen para organizar la registración de estas operaciones. Según el organismo, el objetivo es aliviar la carga administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La ampliación de plazos dará un respiro a las compañías con procesos contables complejos, reducirá la presión en el cierre de cada período fiscal y contribuirá a una planificación tributaria más previsible, entienden desde el Gobierno.