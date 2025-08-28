La nueva medida que tomó ARCA por las percepciones del IVA

La disposición de ARCA se dio a conocer en las últimas horas y se basa en la ampliación de los plazos para el cómputo de percepciones del IVA. Los detalles.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una medida destinada a dar mayor flexibilidad a los contribuyentes inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado ( IVA). A través de la Resolución General N° 5750/25, se dispuso extender los plazos para imputar las percepciones, lo que permitirá a las empresas adecuarse mejor a sus tiempos administrativos internos.

La medida fue anunciada recientemente en el Boletín Oficial y propone distintos cambios que entrarán en vigencia en el arranque del próximo mes de septiembre.

Cambios principales con la medida de ARCA Hasta ahora, las percepciones solo podían registrarse en el período fiscal en el que eran practicadas. Con la nueva normativa, que entrará en vigor el 1° de septiembre de 2025, podrán computarse en ese período o en cualquiera de los cinco períodos fiscales siguientes.

También se estableció una excepción: si la operación ocurrió en el período anterior y la percepción se efectuó antes del vencimiento de esa declaración jurada, se permitirá imputarla de manera retroactiva.

En los casos en los que surja un saldo a favor del contribuyente, dicho monto se considerará ingreso directo y podrá utilizarse según lo previsto en la Ley del IVA.

La resolución alcanza a todos los regímenes de percepción contemplados en normativas previas, como los establecidos en las Resoluciones Generales 1603, 2126 y 2408.

arca La nueva resolución de ARCA respecto del IVA.

Desde ARCA manifestaron que la flexibilización responde a reiterados pedidos de empresas y profesionales de la contabilidad, que reclamaban mayor margen para organizar la registración de estas operaciones. Según el organismo, el objetivo es aliviar la carga administrativa y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.