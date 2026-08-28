La mora de las familias volvió a crecer y casi 6 millones de personas están en atraso

La tendencia volvió a ser negativa para los hogares durante el séptimo mes del año. Los indicadores de crédito mostraron un nuevo incremento de los niveles de irregularidad , después de la relativa estabilidad registrada en junio. El fenómeno se reflejó tanto en los préstamos destinados a familias como en el financiamiento a empresas.

De acuerdo con las estimaciones de la consultora 1816, elaboradas sobre la base de datos del Banco Central (BCRA) , la morosidad del sector privado no financiero alcanzó el 7,73% en julio, frente al 7,63% registrado el mes anterior . En los hogares , los atrasos de más de 90 días treparon de 12,77% a 12,94% , mientras que entre las empresas el indicador pasó de 3,50% a 3,61% .

El incremento de la irregularidad entre los hogares estuvo relacionado principalmente con la evolución del saldo total de los préstamos.

"Respecto al crédito a familias, la suba de la irregularidad se explicó principalmente por que volvió a descender en términos reales el saldo total de financiaciones . El aspecto positivo es que el saldo en mora, medido también en términos reales, prácticamente no se movió mes contra mes”, explicó 1816.

La consultora recordó que la irregularidad representa, en términos prácticos, el ratio entre el saldo moroso y el saldo total de financiaciones . Bajo estos cálculos, la irregularidad de los préstamos a familias aumentó en julio respecto de junio en 23 de las principales 30 entidades .

La morosidad aumentó en la mayor parte de las entidades.

La mora llegó al 33,7% en las entidades no financieras

El informe también puso el foco en los préstamos otorgados por entidades no financieras. Según las estimaciones, la morosidad en este segmento alcanzó el 33,7% de las financiaciones a familias. Dentro de este universo se destacaron Tarjeta Naranja y Mercado Pago, que en conjunto representan el 54% del total de financiamiento a familias entre las entidades no financieras.

Cuántas personas están en mora en Argentina

Al sumar los deudores de entidades financieras y no financieras, el total de personas en mora asciende a 5,9 millones, de acuerdo con las cifras de la Central de Deudores (Cendeu) del BCRA. 20,8 millones de individuos mantienen deudas con al menos una entidad. Esto significa que, según la consultora 1816, aproximadamente el 28% de los sujetos de crédito presenta algún atraso en sus pagos.

La diferencia entre los niveles de mora de las entidades financieras y no financieras también se refleja en el monto promedio de las deudas. Entre quienes se encuentran en mora, el saldo promedio de deuda es de $4,8 millones en las entidades financieras, mientras que en las entidades no financieras alcanza los $1,2 millones.

Los ingresos y el peso de las deudas

El informe de 1816 también analizó la relación entre el nivel de endeudamiento y los ingresos de los hogares. La consultora advirtió que, durante el primer trimestre de 2026, la mitad de la población argentina con ingresos —equivalente al 62% de la población total— percibía menos de $800.000 mensuales, al considerar tanto los ingresos laborales como los no laborales, incluidas las jubilaciones.

En ese contexto, la evolución de la morosidad constituye uno de los indicadores utilizados para observar la capacidad de los hogares de afrontar sus compromisos financieros.