La inversión cayó 11,4% interanual en febrero con un derrumbe en la compra de maquinaria y equipos

La inversión hilvanó el cuarto mes consecutivo de caída en el mes de febrero. Bajó un 11,4% en términos reales, de acuerdo con el relevamiento de la Inversión Bruta Interna Mensual de la consultora Ferreres (IBIM-OJF). La medición, que excluye el impacto de la inflación, estimó un nivel de inversión de US$6.519 millones durante el segundo mes de 2026.

El informe detalla que el retroceso estuvo impulsado principalmente por el desempeño de la inversión en maquinaria y equipos, que registró una contracción de 18,3% respecto al mismo período del año anterior. Dentro de ese rubro, los equipos de origen nacional mostraron una baja de 9,2%, mientras que los bienes importados evidenciaron una caída más pronunciada de 23,9%, profundizando el deterioro observado en enero.

La construcción cae, pero menos En lo que respecta específicamente al rubro de la construcción la variación también fue negativa en un 2,3% interanual. Según el reporte, se trata de la cuarta caída consecutiva en esta actividad, aunque con una magnitud menor en comparación con los meses previos.

inversion ojf La caída forma parte de una tendencia negativa que se viene acelerando, tras las bajas de 1,3% en diciembre y de 6,6% en enero. El informe señala que la mayor incidencia en la caída se observa nuevamente en la inversión en maquinaria importada, en un contexto caracterizado por niveles mínimos históricos de utilización de la capacidad instalada en la industria.