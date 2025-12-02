La inflación se ubicó por arriba del 2% en noviembre, según consultoras privadas

La inflación en noviembre osciló entre 2,1 y 2,5%, por lo que se mantendría por arriba del 2% por tercer mes consecutivo, según las consultoras. El rubro de alimentos, impulsados por las carnes, traccionó el índice para arriba en el noveno mes del año.

La consultora Equilibra estimó que el IPC Nacional arrojó 2,5% en noviembre, al igual que Eco Go. Por su parte, C&T mostró en su IPC-GBA un avance de 2,4%. Mientras que desde la Fundación Libertad y Progeso (LyP) registró una suba promedio de precios en torno a 2,3%. En tanto, la consultora de Orlando Ferreres (OJF) estimó un 2,1%.

En caso que el IPC oficial, cuando el Indec lo comunique el 11 de diciembre, se ubique en 2,4% o 2,5%, implicaría el tercer mes consecutivo de aceleración de los precios. La decisión del equipo económico de recortar subsidios económicos tras el triunfo electoral podría complicar la dinámica inflacionaria para diciembre.

El IPC-OJF marcó que Alimentos y bebidas, Transporte y comunicaciones y Salud encabezaron las subas del mes, registrando un alza mensual de 3,1%, 2,9% y 2,5% respectivamente, seguidos Bienes varios y Vivienda que presentaron una variación de 1,8% y 1,4% respectivamente.

"En el mes de noviembre registramos una dinámica del IPC cuyos drivers principales se encuentran en el rubro de alimentos, transporte, y comunicaciones, los cuales aumentaron por encima del nivel general, en un mes que estuvo influenciado por los rezagos de la incertidumbre en el mercado cambiario, que impacta en la inflación mediante el efecto de pass-through a precios, cuya persistencia creemos que ira en descenso", señaló Tomas Amerio, Economista de LyP.

Desde Equilibra señalaron las Carnes subieron un 4,5% e impulsaron el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). "Los Regulados (naftas + tarifas) lideraron (+3,3%) y el rubro Carnes subió 4,5% (la Vacuna trepó 5,7%), impulsando AyB no estacionales 2,8% (máximos desde abril). La estabilidad cambiaria trajo calma en bienes del Resto del IPC Núcleo (2,2%)”, añadió la consultora.

"La carne vacuna ya venía acelerándose desde octubre y en noviembre lo hizo más aún, lo que dio gran impulso al rubro de alimentos consumidos en el hogar (el de mayor ponderación), que aumentó 2,6% en el mes, por encima del promedio. El alza del rubro no fue mayor aún debido a una baja de 12% en las verduras, que constituyen un componente estacional; en otros componentes también hubo algo de moderación con respecto a octubre", expresó C&T en su informe.

Y agregó: "En lo que hace a servicios regulados, transporte público, electricidad y gas mostraron alzas superiores a las de meses previos. En transporte se destacó el ajuste en las líneas de colectivo nacionales que circulan por la región, que venían sin aumento desde agosto. Electricidad y gas subieron en torno al 4%, un incremento superior al de meses previos. Indumentaria fue el rubro de mayor incremento (en torno al 5%) por alzas en la primera parte del mes, que luego dieron lugar a bajas sobre el fin del mismo".

Qué se espera para diciembre

Para diciembre las consultoras proyectan que el índice se ubique cerca del 2%.

"Noviembre mostró un nivel de inflación acorde a lo esperado todavía con los rezagos que se generaron por la incertidumbre electoral. Si bien para diciembre todavía esperamos un nivel de inflación mensual por encima del 2%, creemos que a partir del 2026 se retorna al proceso de desinflación y que incluso para finales de año podría rondar ya por debajo del 1% mensual", sostuvo Iván Cachanosky, Economista Jefe de LyP.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) arrojó que el último mes del año cerraría en torno al 2%.