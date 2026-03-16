La industria no levanta: la actividad metalúrgica cayó 10% y operó con un 40% de capacidad instalada

La industria metalúrgica cayó en febrero 10,3% interanual y mostró una baja mensual de 1,9%. A su vez, el uso de la capacidad instalada del sector se ubicó en 40%, el registro más bajo de los últimos cuatro años.

Así, la metalurgía acumuló en el bimestre una contracción de 8,2%, de acuerdo con el informe mensual elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra).

En el análisis hacia el interior de la industria metalúrgica , se registraron caídas generalizadas en todos los subsectores estratégicos tales como Fundición (-15,0%), Bienes de Capital (-14,6%), Autopartes (-12,0%), Equipamiento Médico (-11,6%), Equipo Eléctrico (-10,2%), Otros Productos de Metal (-9,7%), Carrocerías y Remolques (-4,0%) y Maquinaria Agrícola (-1,4%).

También, el uso de la capacidad instalada se ubicó en un 40,2%, el registro más bajo de los últimos cuatro años. Esta cifra representa una contracción de 8 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió que "la actividad metalúrgica profundiza su tendencia negativa durante el primer bimestre del año, con niveles de capacidad ociosa críticos y sin señales claras de recuperación en el corto plazo".

En ese sentido, señaló que "la fuerte retracción del mercado interno está impactando directamente sobre la producción y deteriorando la rentabilidad de muchas empresas del sector. Esta situación pone bajo presión el sostenimiento del empleo metalúrgico, en un contexto donde el mercado interno enfrenta una demanda en caída libre".

WhatsApp Image 2026-03-16 at 8.10.02 AM Industria metalúrgica ADIMRA

Provincias

Con respecto a la situación de las principales provincias metalúrgicas, ninguna de los principales distritos provinciales mostró señales de recuperación:

Buenos Aires (-12,9%).

Córdoba (-11,9).

Mendoza (-10,2%).

Entre Ríos (-9,8%).

Santa Fe (-4,3%).

Empleo

En cuanto al nivel de empleo, se observó un retroceso interanual del 1,8%, pero se mantuvo en el mismo nivel de enero.