La industria mostró una leve mejora en mayo, aunque continúa la divergencia entre sectores

La producción industrial registró en mayo una caída interanual de 0,3% , aunque mostró señales de recuperación en la comparación mensual al crecer 1,3% respecto de abril en términos desestacionalizados . De esta manera, el sector acumuló una retracción de 2,3% durante los primeros cinco meses de 2026, según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por la consultora OJF ( Orlando Ferreres ).

El dato mensual representa el mejor registro del año para la actividad de la industria manufacturera y deja al nivel de producción 2,3% por encima del observado en diciembre de 2025. Tras un inicio de año marcado por avances y retrocesos, la mejora de mayo alimenta las expectativas de que el piso de la actividad industrial podría haber quedado atrás.

Sin embargo, el desempeño de la industria continúa exhibiendo una marcada heterogeneidad entre sectores. Mientras algunas ramas comenzaron a mostrar señales de recuperación, otras mantienen caídas pronunciadas que condicionan el resultado agregado.

Entre los sectores con mejor desempeño se destacó el de refinación de petróleo, que registró una expansión interanual de 10,9%, convirtiéndose en uno de los principales motores de la actividad manufacturera. También sobresalió el rubro de metales básicos, que creció 2,9% y logró interrumpir una racha de tres meses consecutivos de contracciones.

La mejora en metales básicos estuvo impulsada por el aumento de la producción de hierro primario, que avanzó 20,4%, y de acero crudo, con una suba de 14%. No obstante, estos incrementos fueron parcialmente compensados por las bajas observadas en la elaboración de laminados terminados en caliente (-1,8%) y en frío (-11,5%).

Por el contrario, el sector de maquinaria y equipo volvió a mostrar el peor desempeño de la industria. En mayo registró una caída interanual de 14,6% y acumuló una contracción de 16,2% en lo que va del año. Dentro de este segmento, la industria automotriz continúa atravesando dificultades: según datos de Adefa, la producción de vehículos cayó 21,5% respecto de mayo del año pasado.

El complejo de alimentos, bebidas y tabaco mostró una evolución más favorable. Durante mayo registró un crecimiento de 2,6% interanual, aunque aún acumula una baja de 0,9% en los primeros cinco meses del año. El principal impulso provino de la producción de aceites, que aumentó 11,1%, mientras que la menor actividad en la faena bovina (-11,3%) y avícola (-10,1%) limitó una recuperación más robusta.

Otro de los sectores que continúa reflejando las dificultades de la actividad económica es el de minerales no metálicos, estrechamente vinculado a la construcción. En mayo registró una caída de 2,9% y acumula una retracción de 3,9% en 2026. En línea con este desempeño, los despachos de cemento informados por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland mostraron una disminución interanual de 3,3%.

Desde OJF señalaron que la evolución reciente de algunos indicadores macroeconómicos podría comenzar a reflejarse en una recuperación gradual de la demanda interna durante los próximos meses. Bajo ese escenario, la mejora del consumo y de la inversión contribuiría a impulsar la actividad manufacturera, aunque la consolidación de esa tendencia dependerá de que los sectores más rezagados logren revertir las fuertes caídas que todavía exhiben.