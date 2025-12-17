La industria metalúrgica no repunta: cayó 4,2% interanual en noviembre

La industria metalúrgica cayó 4,2% interanual en noviembre y 0,5% de manera mensual. Así, el sector acumula una caída 0,3% en lo que va del año y opera un 18,3% por debajo de sus niveles máximos recientes, según el informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimira)

En el análisis hacia el interior de la industria metalúrgica, en el anteúltimo mes del año se registraron caídas generalizadas en todos los subsectores estratégicos tales como Fundición (-18,2%), Autopartes (-4,8%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-3,4%) Bienes de Capital (-3,4%) y Maquinaria Agrícola (-2,6%) mientras que Carrocerías y Remolques, fue el único con incremento del 3,1%.

El presidente de Adimira , Elio Del Re, advirtió que "el balance de noviembre confirma la persistencia de un escenario recesivo y frágil, caracterizado por caídas interanuales generalizadas, bajos niveles de utilización de la capacidad instalada, importaciones en ascenso, sin indicios concretos de una mejora sostenida en el corto plazo”.

Y agregó: “Hace un año que se viene deteriorando el tejido productivo metalúrgico, con un nivel de importaciones que supera el 70% a nivel interanual, por lo que es necesario una política industrial integral que permita salir de este escenario extremadamente preocupante para las pymes argentinas".

A su vez, el estudio señaló que "la utilización de la capacidad instalada profundizó su deterioro, con una reducción interanual de 6,1 puntos porcentuales, ubicándose en 44,4%, uno de los registros más bajos de la serie histórica. Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial".

Aumenta el desempleo en el sector

El nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registró una caída en términos interanuales de -3,3% y con respecto a octubre -0,4%.

Provincias

Con respecto a la situación de las principales provincias metalúrgicas, todas tuvieron caídas: Buenos Aires (-5,6%), Córdoba (-5,6%), Mendoza (-1,8%), Santa Fe (-1,5%) y Entre Ríos (-1,5%).

Alerta por las importaciones metalúrgicas

A este contexto se suma la apertura comercial que golpea directamente al sector. Las importaciones de productos metalúrgicos alcanzaron en octubre (último dato disponible) los US$2.656 millones, lo que implicó un incremento interanual de 11,8% y del 33,4% en cantidades.

En esa línea, la importación del sector crece a un ritmo mensual promedio del 5,0% tomando como base junio de 2024. En contraste, las exportaciones totalizaron US$454 millones, una caída del 7,1% frente al mismo mes del año pasado.

Hacia adelante

Hacia adelante, las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales alentadoras: en noviembre, el 77,5% de las firmas anticipa que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá en los próximos meses.

En tanto, el 90,9% de los industriales encuestados no espera incrementos en su dotación de personal e incluso proyecta reducciones.