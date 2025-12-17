Sigue la baja del riesgo país: el índice se ubica en su mínimo en más de 7 años

Tras los anuncios de las modificaciones en las bandas cambiarias, el riesgo país se desplomó hasta ubicarse en el valor más bajo desde julio de 2018.

Tras los anuncios de las modificaciones en las bandas cambiarias por parte del Banco Central( BCRA), el riesgo país se desplomó y no sólo logró perforar la barrera de los 600 puntos, sino que bajó hasta ubicarse en el valor más bajo desde julio de 2018.

En la jornada de este miécoles, el índice que elabora el JP Morgan se ubica en 555 unidades, un retroceso del 3%, tras bajar en la rueda del martes un 5% luego de que se conocieran los anuncios en las modificaciones en las bandas cambarias y que el BCRA iniciará un proceso de acumulación de reservas. Desde el cierre del viernes, el riesgo país cayó 69 unidades.

De esta manera, el índice no sólo logró perforar la barrera de las 600 unidades, algo que no ocurría desde enero de este año. Así, no sólo se ubica en los valores más bajos de 2025, y superó el anterior mínimo del año que fue el 9 de enero cuando el riesgo país tocó los 560 puntos básicos; sino que toca mínimos desde julio de 2018, según señaló Salvador Vitelli, Head of Research de la consultora Romano Group.